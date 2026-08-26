Sedapal anuncia corte de AGUA en Lima el 27 de agosto: lista de distritos afectados y horarios

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua afectará algunos distritos de Lima, según el último reporte de Sedapal. Conoce qué distritos se verán afectados y los horarios de la interrupción temporal del servicio programado para el jueves 27 de agosto. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de agua en Lima: ¿cuál es el motivo, según Sedapal?

Sedapal programó para este jueves 27 de agosto una nueva interrupción temporal del servicio de agua potable en diferentes sectores de la capital. De acuerdo a su comunicado, los trabajos responden a labores técnicas destinadas al mantenimiento y mejora de la infraestructura de la distribución.

La suspensión no afectará necesariamente a todos los vecinos de los distritos mencionados, sino a zonas específicas, por lo que es importante revisar las áreas comprendidas y los horarios establecidos en el cronograma oficial compartido en su canal de difusión de WhatsApp.

Además, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto del corte de agua en sus hogares.

Distritos afectados por corte de agua el 27 de agosto

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el jueves 27 de agosto:

En Lima Cercado

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en urb. Las Brisas 2da etapa, Cooperativa Huerta Santa Rosa, urb. Avep 2da etapa, urb. Chacra Ríos Sur, Cooperativa Inca, C. H. Unidad Telepostal 3ra etapa. Cuadrante: av. La Alborada, av. Venezuela, av. Tingo María, av. Alejandro Bertello. Cuadrante: av. Venezuela, av. Tingo María, av. Bertello, av. Sosa Peláez.

Sectores afectados en Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Collique 4ta zona comité vecinal 89 y 99, A. H. Collique IV zona, A. H. Nueva Generación 2000. Av. 28 de Julio.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas por el corte de agua.

Áreas afectadas en Ate y Los Olivos

Sedapal precisó, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, las zonas que se verán afectadas en los distritos de Los Olivos y Ate por el corte de agua programado para este jueves. A continuación el cronograma:

Corte de agua en Los Olivos y Ate.

Sin agua por horas en Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. San Antonio. Cuadrante: av. Paseo de la República, av. Alfredo Benavides, av. 28 de Julio, calle Ramón Ribeyro. av. Ricardo Palma, av. República de Panamá, av. Mariscal Andrés Avelino Cáceres.

En resumen, el corte de agua de este jueves 27 de agosto afectará a sectores de varios distritos de Lima en diferentes horarios, según Sedapal. Los vecinos que se encuentren dentro de las zonas señaladas deberían tomar precauciones desde ya.