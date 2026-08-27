¿Buscas vivir gratis en Portugal? Ofrecen comida y alojamiento a cambio de cuidar animales

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Si quieres conocer Europa y ahorrar a lo grande en estadía, esta oportunidad te va a encantar. Un refugio de Portugal ofrece comida y hospedaje a voluntarios que ayuden con el cuidado de animales rescatados y algunas tareas del día a día.

Refugio en Portugal busca voluntarios

La propuesta es de un santuario vegano sin fines de lucro metido en el centro de Portugal, bien cerca de la Serra da Estrela. La dueña, Annie, le abre las puertas a cualquiera que quiera dar una mano cuidando a los animales y despejarse un tiempo viviendo la experiencia en el campo.

La convocatoria aparece en Workaway, una plataforma que conecta a viajeros con organizaciones y proyectos que necesitan ayuda. En este caso, el intercambio no contempla un sueldo ni un pago por el trabajo.

La idea es sencilla: apoyas 24 horas a la semana como voluntario y el refugio pone el hospedaje y los alimentos mientras dure tu estadía.

El refugio alberga a varios animales rescatados, entre ellos perros, gatos, cerdos, caballos y burros. Algunos permanecen allí para recuperarse y otros esperan encontrar una nueva familia.

Pero ojo, que no todo será jugar con los animalitos. Las tareas pueden variar según la temporada:

Limpiar corrales

Quitar maleza

Regar

Pintar

Realizar trabajos de carpintería

Hacer trabajos de fontanería

¿Qué reciben quienes acepten la propuesta?

Los voluntarios cuentan con un dormitorio exclusivo en una vivienda compartida ubicada a pocos minutos del santuario. El lugar tiene servicios básicos como wifi y agua caliente, además de alimentos de origen vegetal para preparar sus propias comidas.

La anfitriona deja claro que la experiencia requiere bastante autonomía y hasta invita a los participantes a acompañar a los perros durante sus paseos nocturnos. Según la descripción publicada en Workaway, Annie precisa: "No es un trabajo".

Para postular, hay algunos requisitos que no se pueden pasar por alto:

Tener al menos 18 años.

Manejar inglés de forma fluida o casi fluida para responder ante una emergencia.

Tener buena condición física.

Poder realizar caminatas diarias de unos 800 metros cuesta arriba.

No se necesita experiencia previa.

Tener ganas de trabajar con animales.

Saber seguir instrucciones con atención.

Llevar ropa adecuada para el clima.

Tener una permanencia mínima de dos semanas, previamente coordinada.

¿Y cómo pueden postular los peruanos?

Quienes quieran participar deben asumir sus pasajes, traslados internos, seguro médico internacional y otros gastos personales. Además, antes de aceptar, es recomendable dejar por escrito las tareas, el itinerario y las condiciones del alojamiento.

La comida proporcionada es exclusivamente vegetal y existe una regla bastante clara: no se permite ingresar alimentos de origen animal, alcohol ni sustancias ilícitas.

En cuanto al viaje, los peruanos con pasaporte biométrico pueden ingresar al espacio Schengen sin visa por hasta 90 días, aunque cada persona debe revisar qué autorización corresponde según su caso y cumplir con los requisitos migratorios antes de viajar.

Así, esta propuesta en Portugal permite a mayores de edad conseguir comida y alojamiento a cambio de 24 horas semanales de ayuda con animales rescatados y el mantenimiento del refugio. No hay salario ni pago de viaje, pero sí hospedaje y alimentos durante la estadía.