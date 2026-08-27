Grecia busca voluntarios para vivir gratis en una isla a cambio de cuidar gatos: incluyen alojamiento y desayuno

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Si eres de los que no puede ver un gatito en la calle sin querer ayudarlo, esta oportunidad podría llamarte la atención. El refugio Syros Cats busca voluntarios para pasar una temporada en la isla de Siros, en Grecia, cuidando felinos a cambio de alojamiento, desayuno y servicios básicos incluidos.

Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

La organización que maneja Syros Cats ya viene preparando su programa para el 2027. Si quieres meterte entre enero y junio del otro año, vas a poder mandar tu postulación desde el 1 de septiembre; pero si prefieres irte entre julio y diciembre, te va a tocar esperar hasta noviembre.

Eso sí, antes de hacer las maletas hay que tener claro que la cosa no es irse de vacaciones gratis. Los voluntarios tienen que ponerse la camiseta con las funciones del refugio y quedarse al menos un mes para agarrarle el ritmo y entender cómo se mueve todo ahí.

A cambio, Syros Cats ofrece una habitación privada dentro de una vivienda compartida, desayuno todos los días y servicios básicos como agua, wifi y electricidad. Los demás gastos, como comida, paseos, compras y el transporte para llegar hasta la isla, deberán ser asumidos por cada voluntario.

Funciones de los voluntarios para cuidar gatos

El trabajo ocupa unas seis horas al día, cinco días a la semana. La mayor parte de las actividades se realiza durante la mañana, aproximadamente entre las 8 a. m. y la 1 p. m., aunque algunas labores pueden hacerse por la tarde. Entre las tareas están:

Son como seis horas de trabajo al día, cinco días por semana. La mayor parte de la movida es matutina, arrancando a las 8 a. m. y terminando a la 1 p. m., aunque quedan algunos pendientes para la tarde. Las tareas incluyen:

Alimentar a los gatos del refugio y a los que viven en las calles.

Limpiar sus espacios y areneros.

Ayudar a administrar medicamentos cuando sea necesario.

Colaborar en programas de salud y esterilización.

Pasar tiempo con los gatos y ayudarlos a socializar.

Apoyar con la jardinería y el mantenimiento del refugio.

Recibir a los visitantes y ayudar en los recorridos.

La organización busca solo a cuatro voluntarios por temporada y establece algunos requisitos:

Tener experiencia laboral.

Contar con un nivel funcional de inglés.

Tener buena condición física para realizar las tareas.

Ser mayor de 25 años, ya que normalmente no aceptan postulantes menores.

No se permite llevar niños.

No se permite llevar mascotas.

Siros, una isla griega lejos del bullicio

La recompensa de esta experiencia no estaría solamente en convivir con gatos, sino también en conocer Siros, una de las islas Cícladas ubicada en el mar Egeo.

Siros no tiene nada que ver con los amontonamientos de Mykonos o Santorini, ya que conserva un aire mucho más tranquilo y local. Con sus playas hermosas, pueblitos costeros y calles antiguas, te permite conocer una Grecia más real sin cruzarte con hordas de turistas.

Uno de sus principales atractivos es Ermoupoli, una ciudad con arquitectura neoclásica del siglo XIX que refleja la importancia comercial y marítima que tuvo la isla.

Y, claro, están los grandes protagonistas de esta historia: los gatos. Se calcula que alrededor de 3.000 felinos callejeros viven en Siros, por lo que quienes sean seleccionados tendrán bastante trabajo por delante.

Así, Grecia ofrece una particular oportunidad para quienes quieran vivir una temporada en una isla y, al mismo tiempo, ayudar a los animales. El voluntariado de Syros Cats incluye alojamiento y desayuno, además de servicios básicos, a cambio de cuidar gatos durante varias horas al día.