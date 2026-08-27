Estado de emergencia en Lima y Callao vence este 27 de agosto ante la lucha contra la delincuencia

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras haber pasado dos meses, desde el último decreto difundido en el diario El Peruano que extendía el estado de emergencia en Lima y Callao, este jueves 27 de agosto vence el tiempo desde la última prórroga establecida por el Gobierno ante la lucha contra la delincuencia.

Prórroga de estado de emergencia llega a su fin

A través de un documento oficial difundido por el diario El Peruano, el pasado 25 de junio se prorrogó por 60 días, a partir del 28 de junio el Estado de Emergencia declarado en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao con la finalidad de hacerle frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

"Se prorroga por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 28 de junio de 2026, el Estado de Emergencia declarado por el Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM, en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia", expresó el documento.

Medida frente a la ola de delincuencia en el país

Dentro del documento difundido hace dos meses, la motivación de esta prórroga para el estado de emergencia es la necesidad de que la Policía Nacional del Perú implemente acciones conjuntas con el apoyo de las Fuerzas Armadas en diversas zonas de la capital que se encuentran afectadas.

"La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos", se lee en el decreto oficial.

En ese sentido, este jueves 27 de agosto se cumple la prórroga establecida. Es decir, vence el estado de emergencia y si no se emite un nuevo decreto, las medidas quedarán sin efecto . Es decir, la presencia de los militares en las calles, como parte del Plan Escudo impulsado por el Gobierno de Keiko Fujimori, llegaría a su fin hasta que el Ejecutivo disponga una nueva extensión mediante un documento oficial.

Finalmente, La prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao llega a su fin este jueves 27 de agosto, tras 60 días de vigencia. La medida permitió reforzar las acciones policiales con apoyo de las Fuerzas Armadas frente a la criminalidad. Ahora, el Gobierno deberá decidir si emite un nuevo decreto para extenderla o si permite que culminen las medidas, incluida la presencia militar en las calles.