Senamhi advierte hasta 5 o 6 DANA durante los próximos meses "Recién hemos tenido 2, es muy posible que tengamos más"

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El representante del Senamhi, Nelson Quispe, señaló que hasta el momento se han presentado dos Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA), Bertha y Aníbal. Asimismo, advirtió que podrían registrarse entre cinco y seis de estos fenómenos durante los próximos meses.

Senamhi afirma que podrían continuar los fenómenos climatológicos hasta fin de año

Como parte de su diálogo con Exitosa, el ingeniero del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Nelson Quispe, advirtió que podrían registrarse entre cinco y seis DANA durante los próximos meses. Señaló que hasta el momento se han presentado dos, DANA Bertha y Aníbal, y que es muy posible que ocurran más, por lo que recomendó mantenerse atentos a los eventuales pronósticos.

"Climáticamente, se esperan entre cinco y seis DANAs (Depresiones Aisladas en Niveles Altos) en incursiones cercanas. Hasta el momento, recién hemos tenido dos, y es muy posible que tengamos más", expresó el representante del Senamhi.

El Niño Global contiúa intensificando su magnitud

Por otro lado, el ingeniero del Senamhi se refirió al comportamiento de las temperaturas en la franja ecuatorial del océano Pacífico, específicamente en la zona central, asociado al denominado El Niño Global.

Según explicó, la temperatura del mar continúa aumentando y se estima que el fenómeno alcance su pico máximo hacia finales del año. Por eso, este evento océano-atmosférico puede generar repercusiones a escala global y tener efectos diferenciados en distintas regiones del territorio peruano.

En el caso del Perú, indicó que El Niño Global podría generar una inhibición de las precipitaciones, principalmente en las zonas central y sur del país. Sin embargo, la situación sería diferente en el norte, donde el fenómeno podría favorecer un incremento de las lluvias.

Altas temperaturas en Lima

El especialista también alertó sobre las elevadas temperaturas que se vienen registrando a lo largo de la costa peruana debido al calentamiento del mar. Un fenómeno que causa sorpresa porque no corresponden a los valores que se reportan cada año.

"La temperatura del mar genera más calor a lo largo de la costa. Ya estamos teniendo temperaturas bastante altas. En Lima, por ejemplo, hace tres días hemos llegado a 28,8 °C, cuando lo normal debería ser alrededor de 19 °C. Estamos casi 10 grados por encima de lo normal", afirmó el experto.

Finalmente, ante este escenario, el Senamhi alerta por las condiciones climáticas que podrían presentar variaciones importantes de hasta 5 o 6 DANA durante los próximos meses, por lo que la institución recomienda a la población mantenerse informada mediante sus pronósticos y avisos oficiales.