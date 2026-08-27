Presidente de Ucrania agradece a Keiko Fujimori por saludarlo en su 35° aniversario de independencia

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, agradeció, a través de sus redes sociales, el saludo enviado por la presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, con motivo del 35.° aniversario de la independencia de Ucrania.

Gobernador ucraniano acompañó su agradecimiento con mensaje

En su mensaje, Zelenskyy señaló que restablecer la paz es un asunto y una necesidad global, y destacó que aprecia que el Perú haya mantenido siempre una posición de respaldo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

I thank President @KeikoFujimori for her kind wishes of peace and prosperity on the 35th Anniversary of the Restoration of Ukraine's Independence. Now, restoring peace is both a global matter and a global need. Every voice matters. I appreciate that your country has always stood... pic.twitter.com/mlwKmXayP4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026

Excelentísimo Señor Presidente: Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en nombre del Gobierno y del pueblo del Perú, para transmitirle nuestras más sinceras felicitaciones con motivo de la celebración del Día de la Independencia de Ucrania. En esta fecha especialmente significativa para el pueblo ucraniano, deseo reiterar mi solidaridad ante las difíciles circunstancias que atraviesa su país, así como reafirmar la firme posición del Perú en respaldo de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Expreso mis más sinceros deseos de que la paz se restablezca cuanto antes en Ucrania. Estoy convencida de que, sobre la base de los lazos de amistad que unen al Perú y Ucrania, y en un contexto de paz y prosperidad mundial, podremos continuar fortaleciendo y profundizando los vínculos entre nuestros dos países. Una vez más, le reitero, Excelentísimo Señor Presidente, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Perú respaldó la soberanía de Ucrania

Tal como se señaló anteriormente, el Gobierno peruano ha condenado la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania desde el inicio del conflicto, en 2022, y mantiene relaciones diplomáticas con el país europeo.

Asimismo, el Perú ha votado a favor de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que respaldan la soberanía e integridad territorial de Ucrania, condenan la agresión rusa y exigen el retiro de las tropas de Rusia.

Surco rindió homenaje a la independencia ucraniana

La Municipalidad de Surco, el pasado 24 de agosto, iluminó el arco del Parque de la Amistad con los colores azul y amarillo, característicos de Ucrania, como muestra de solidaridad con el país europeo. El gesto fue reconocido y valorado por la Embajada de Ucrania en el Perú.

Arco del Parque de la Amistad iluminado con los colores de la bandera ucraniana

El agradecimiento de Volodymyr Zelenskyy refleja los lazos de amistad y cooperación que mantienen Perú y Ucrania, así como la posición peruana de respaldo a la soberanía e integridad territorial del país europeo.