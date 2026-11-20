20/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Horacio Melgarejo de Cienciano generó movimientos internos en el comando técnico del conjunto cusqueño, que se alista para disputar la última jornada del Torneo Clausura con un objetivo deportivo pendiente.

Ante este escenario, el asistente técnico Cristian Ruggeri se pronunció sobre el presente del cuerpo técnico y la preparación del plantel de cara al próximo compromiso frente a Sporting Cristal.

Situación del comando técnico tras la partida de Horacio Melgarejo

Tras conocerse la partida de Horacio Melgarejo, Cristian Ruggeri tomó la palabra para explicar el estado actual del cuerpo técnico del cuadro imperial y confirmar que asumirá la responsabilidad de dirigir al equipo en el siguiente encuentro del campeonato.

El integrante del comando técnico aclaró que su función al frente del plantel responde estrictamente al compromiso inmediato del fin de semana, puntualizando que Melgarejo mantiene su condición vinculada a la dirección técnica de Cienciano.

Asimismo, Ruggeri evitó adelantar escenarios respecto al futuro del banquillo cusqueño, indicando que cualquier determinación institucional o profesional será evaluada una vez que concluya el vínculo contractual vigente.

De esta manera, el comando técnico busca mantener la estabilidad interna del grupo durante la recta final de la competencia, enfocando la labor diaria exclusivamente en la planificación táctica del cierre de temporada.

Preparación ante Sporting Cristal y el objetivo de la Copa Sudamericana

Respecto al próximo duelo, el asistente técnico reconoció la complejidad que supone enfrentar a Sporting Cristal, destacando el desempeño mostrado por el conjunto celeste a lo largo del Torneo Clausura y su reciente obtención de la Copa de la Liga.

El entrenador encargado calificó el compromiso del domingo como una auténtica final frente a uno de los equipos más competitivos del certamen, reconociendo el trabajo realizado tanto por los futbolistas como por el comando técnico rival.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | En comunicación con Exitosa Deportes, Cristian Ruggeri, asistente técnico de Cienciano, felicitó a Sporting Cristal por haberse consagrado en la Copa de la Liga 2026. Además, aseguró que el equipo cusqueño se viene preparando para cerrar su clasificación a la Copa Sudamericana 2027 y que irán con humildad así como con seriedad frente a Sporting Cristal este domingo en la última jornada del Clausura 2026. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 19, 2026

Por otro lado, Ruggeri señaló que el plantel de Cienciano viene trabajando con seriedad y humildad para afrontar este último desafío de la temporada, con la consigna de obtener un resultado favorable en el terreno de juego.

El objetivo principal del equipo cusqueño consiste en sellar matemáticamente su clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana, un logro que todavía permanece abierto y que se definirá en esta última presentación.

En ese sentido, Cristian Ruggeri asumirá de manera interina la conducción de Cienciano en el cierre del Torneo Clausura, con la meta de superar a Sporting Cristal y asegurar el cupo internacional del club cusqueño.