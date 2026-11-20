20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.° 476, mediante el cual alertó sobre el incremento de la temperatura diurna en diferentes regiones de la costa y la sierra del país. De acuerdo con el comunicado, las condiciones se presentarán desde el sábado 21 hasta el martes 24 de noviembre.

¿Qué regiones serán afectadas por el incremento de temperaturas?

De acuerdo con el mapa difundido por el Senamhi, el aviso meteorológico comprende 22 regiones del territorio nacional, ubicadas en diferentes sectores de la costa y la sierra.

Entre las zonas consideradas se encuentran: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Asimismo, la entidad meteorológica precisó que la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía favorecerá una mayor incidencia de los rayos solares. Por ello, la población deberá prestar especial atención a los niveles de radiación UV, principalmente durante las horas de mayor exposición.

Durante los cuatro días de vigencia del aviso meteorológico, del sábado 21 al martes 24 de noviembre, se prevén temperaturas máximas diferenciadas según las regiones naturales del país. El pronóstico del Senamhi contempla los siguientes valores:

En la costa:

Costa norte: temperaturas máximas entre 26 °C y 37 °C

temperaturas máximas entre 26 °C y 37 °C Costa centro: valores entre 25 °C y 32 °C.

valores entre 25 °C y 32 °C. Costa sur: temperaturas entre 24 °C y 32 °C.

📣 🌡️ #Aviso #MINAM #SENAMHI | Del 21 al 24 de noviembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. ✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de los niveles de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/jcY7froVCD https://t.co/mnSYWsFerI — Senamhi (@Senamhiperu) November 20, 2026

En la sierra:

Sierra norte: temperaturas entre 22 °C y 32 °C.

temperaturas entre 22 °C y 32 °C. Sierra centro: valores entre 15 °C y 30 °C.

valores entre 15 °C y 30 °C. Sierra sur: registros entre 14 °C y 30 °C.

Las cifras muestran que la costa norte podría registrar las temperaturas más elevadas durante el periodo de alerta, con máximas de hasta 37 °C. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones frente al calor, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratada.

¿Qué recomienda Indeci ante el incremento del calor?

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindó una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas y la exposición a la radiación solar.

Entre las principales medidas figura el uso de bloqueador o protector solar cuando las personas deban permanecer al aire libre. También aconseja utilizar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta para proteger la piel y los ojos de los efectos de los rayos solares.

Asimismo, la institución recomienda evitar la exposición directa al sol y beber abundante líquido durante el día para mantener una adecuada hidratación, especialmente en las horas de mayor temperatura.

Otras medidas incluyen mantener una buena ventilación dentro de las viviendas y los centros de labores, además de utilizar prendas de vestir de colores claros, que permitan sobrellevar mejor las condiciones cálidas.

Estas precauciones cobran importancia durante las horas cercanas al mediodía, cuando se prevé una menor presencia de nubosidad y una mayor exposición a los rayos solares.