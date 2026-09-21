Corte de agua el 21 y 22 de septiembre: distritos afectados y horarios, según Sedapal

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Anuncian corte de agua para el lunes 21 y martes 22 de septiembre. Conoce qué distritos de Lima y en qué horarios se verán afectados con la interrupción temporal del servicio programada por Sedapal. ¿Tu zona está en la lista?

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿cuál es el motivo?

Este lunes 21 y martes 22 de septiembre habrá corte de agua en diversos sectores de la capital. De acuerdo al comunicado de Sedapal, la medida responderá a trabajos de mantenimiento preventivo clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico.

La empresa precisó que el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos, por lo que insta a revisar el cronograma de la suspensión temporal del servicio y tomar medidas preventivas desde ya.

Cronograma del corte de agua: distritos afectados el 21 de septiembre

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas hoy, lunes 21 de septiembre:

Interrupción del servicio en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Los Triunfadores, asoc. Paraíso de Amauta, A. H. Amauta zona B.

asoc. Paraíso de Amauta, A. H. Amauta zona B. Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en A. H. María Jesús Espinoza, A. H. Monterrey zona A, A. H. Monterrey zona B.

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en A. H. María Jesús Espinoza, A. H. Señor de Muruhuay, asoc. Viv. Evangelista Pentecostal, asoc. Viv. Alto Monterrey.

En San Martín de Porres

Sin servicio de agua potable el 21 de septiembre en zonas de San Martín de Porres.

En Pueblo Libre

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en Cercado, urb. Cercado, urb. Sanidad PNP, urb. Oyague. Cuadrante: av. Sucre, calle Rosa Toledo, av. San Martín, av. Dulanto, jirón Carlos de los Heros, calle Nicolás Alcázar, av. Brasil, av. La Marina y todas las calles interiores a este cuadrante.

En Villa María del Triunfo

Corte de agua en sectores del distrito de VMT.

En San Juan de Lurigancho

Corte de agua en SJL.

Corte de agua el 22 de septiembre: zonas y horarios

Sedapal también reportó, de manera preliminar, que el corte de agua también se efectuará el martes 22 de septiembre, pero en los siguientes distritos de la capital. Recuerda que el cronograma puede variar dependiendo del tipo de intervención:

En Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Viv. El Milagro de Mayo, A. H. Nuevo Amanecer, asoc. Jesús de Nazareth, A. H. Amauta zona B.

A. H. Nuevo Amanecer, asoc. Jesús de Nazareth, A. H. Amauta zona B. Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en asoc. Vivienda El Milagro de Mayo, A. H. El Amauta zona B, mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A. H. Nuevo Amanecer.

En Miraflores y San Borja

Corte de agua el 22 de septiembre.

En Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. 5 de Abril, A. H. Luis Pardo, A. H. Leoncio Prado, A. H. Rumi Nawi, U. Pop. Tahuantinsuyo.

Para más información sobre el corte de agua del 21 y 22 de septiembre, Sedapal brinda el número Aquafono (01) 317-8000. Finalmente, insta a sus usuarios a almacenar el recurso hídrico con anticipación.