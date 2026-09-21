Corte de LUZ el 22 de septiembre: ¿en qué distritos de Lima y Callao será la interrupción del servicio?

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Anuncian nuevo corte de luz programado para el 22 de septiembre. Pluz Perú reveló el cronograma oficial donde se detallan qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados así como los horarios en que se efectuará la medida.

¿Por qué será el corte de luz el 22 de septiembre?

El martes 22 de septiembre habrá corte de luz en distintos puntos de la capital y del primer puerto del Perú. De acuerdo al último comunicado de Pluz Perú, la medida responderá a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

En ese marco, aconseja a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

Cronograma del corte de luz: distritos y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el martes 22 de septiembre:

En Ventanilla

De acuerdo al cronograma oficial, el corte de luz se ejecutará en diversos sectores de Ventanilla desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p.m., que se muestran en la siguiente imagen:

Sin servicio eléctrico por determinadas horas en Ventanilla.

En Lima Cercado

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en urb. Conde La Vega av. Argentina cdras. 18, 19, 20.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en jr. Los Amautas cdras. 10, jr. Apomayta cdras. 1, 2, 4, 5, calle Capac Llauto cdras. 2, 3, 5, av. Portada del Sol cdras. 2, 4, 5, jr. Los Chasquis cdras. 9, 10, psje. Los Yupanquis cdras. 3, 4, jr. Suntur Paucar cdra. 5, jr. Tahuantinsuyo cdra. 10, jr. Tiahuanaco cdras. 9, 10, jr. Túpac Yauri cdra. 5, av. Gran Chimú cdras. 9, 10, jr. Cantuta cdra. 3, jr. Cajamarquilla cdras. 9, 10, urb. Zárate mzs. B5, C5, J5, T5, U5, Q3.

También habrá corte de luz desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en estas zonas de SJL:

Sin servicio de luz en SJL el 22 de septiembre.

En Carabayllo: corte de luz programado

Cronograma de corte de luz.

En San Miguel

Desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en av. Los Patriotas cdra. 4.

En San Isidro

Desde las 10:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en urb. Orrantia del Mar, av. Augusto Pérez Araníbar cdras. 1, 13, 21, 35, av. Del Ejército cdra. 15, av. Gral. Salaverry cdras. 3, 34, 35, mz. 5, calle Baltazar La Torre cdras. 1, 3, 10, 11, calle Cabo Blanco cdras. 1, 2, calle Carlos Concha cdras. 2, 3, calle Gral. La Fuente cdra. 3, calle M. Salazar cdra. 2, calle S/N cdra. 21.

En el Rímac

Desde las 9:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. en urb. Perricholi jr. Virú cdra. 6.

Sin luz en Andajes

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en Centro Poblado Ayarpongo.

Toma tus precauciones desde ya ante el anuncio del corte de luz programado para el martes 22 de septiembre en diversos distritos de Lima y Callao, de acuerdo al reporte de Pluz Perú.