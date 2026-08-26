ATU evaluará reducir multas al transporte informal hasta una UIT, según su vocero

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ATU evaluará cambios en las multas al transporte informal, luego de que el Gobierno aprobara un régimen excepcional que reduce 90 % determinadas sanciones. El vocero Pavel Flores señaló que la informalidad quedó fuera de ese beneficio, pero será revisada dentro del reajuste reglamentario.

ATU revisará sanciones y costos de formalización

Según Pavel Flores, vocero de la ATU, la exclusión de las infracciones por informalidad del descuento aprobado no significa que sus sanciones permanezcan sin cambios. Explicó que la entidad revisará su reglamento y analizará la proporcionalidad de los montos relacionados con estas infracciones.

"Aunque en el decreto que reduce 90 % las multas al transporte no está incluida la informalidad, en un reajuste del reglamento de la ATU se verá su proporcionalidad", explicó.

En entrevista con Exitosa, el vocero de la ATU indicó que, dentro de esta revisión, también se evaluaría reducir el monto de la tasa de formalización. La medida estaría acompañada de una modificación de la penalización económica relacionada con este proceso, cuyo monto podría establecerse en una UIT, de acuerdo con lo señalado.

El vocero también informó que la ATU busca optimizar los procedimientos de formalización, como parte de los cambios que serán considerados en el reajuste de su reglamento. Estos ajustes deberán definir las condiciones y montos aplicables a quienes actualmente brindan servicios de transporte sin autorización.

Decreto mantiene fuera a la informalidad

El Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC, publicado el 25 de agosto, establece un régimen excepcional que permite reducir en 90 % determinadas multas de transporte y tránsito. La medida tiene una vigencia de 90 días para infracciones de tránsito y 180 días para infracciones de transporte.

La norma precisa que el beneficio no comprende las infracciones relacionadas con la informalidad, además de las sanciones por agresión a inspectores y accidentes de tránsito dentro de las competencias de la ATU y las municipalidades provinciales. Por ello, estas infracciones no acceden actualmente al descuento establecido.

El mismo decreto dispone que la ATU deberá ajustar sus tablas de infracciones y sanciones en un plazo máximo de 180 días calendario, aplicando criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Esta disposición abre el proceso mediante el cual la entidad podrá revisar los montos y condiciones de sus sanciones.

La ATU evaluará así una eventual reducción de multas al transporte informal, de la tasa de formalización y de la penalización económica, además de cambios para facilitar los trámites. Los nuevos montos y condiciones deberán definirse durante el proceso de modificación del reglamento correspondiente.