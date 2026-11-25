25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que busca visibilizar las agresiones que enfrentan mujeres y niñas, además de promover acciones para prevenirlas y erradicarlas. Sin embargo, en el Perú, las cifras registradas durante 2026 vuelven a encender las alarmas sobre la magnitud de esta problemática.

Perú registra más de 117 casos en lo que va del año

En diálogo con Exitosa, Katherine Soto, socióloga especialista en género y políticas públicas, advirtió que entre enero y octubre se reportaron más de 117 casos con características de feminicidio y 222 tentativas de feminicidio. En conjunto, se contabilizaron 339 situaciones de este tipo durante 304 días, sin considerar todavía los registros de noviembre ni las cifras de desapariciones de mujeres.

La especialista señaló que las distintas formas de violencia se incrementaron en 4 % durante este año y cuestionó que, pese a las campañas de sensibilización y los esfuerzos institucionales, los resultados todavía no reflejen un avance suficiente para proteger a las mujeres.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Katherine Soto, socióloga especialista en género y políticas públicas, analizó el panorama de la violencia contra la mujer en el Perú, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que va del año, se han registrado más de 117 casos con características de feminicidio. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 25, 2026

¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre?

Esta fecha tiene un origen marcado por un crimen ocurrido durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana. El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas activistas que se oponían al régimen y que posteriormente fueron reconocidas como símbolo de resistencia.

Conocidas como 'Las Mariposas', su historia inspiró que, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá en 1981, se propusiera establecer esta fecha para recordar a las hermanas y denunciar la violencia contra las mujeres.

Posteriormente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esta conmemoración mediante la resolución 54/134. Desde entonces, cada año se realizan actividades para promover la prevención, la protección de las víctimas y el acceso a la justicia.

MIMP reporta miles de atenciones y acciones preventivas

En el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que realizó 41 668 acciones de prevención durante 2026, alcanzando a 1 284 212 personas. Asimismo, sus Centros Emergencia Mujer y Familia atendieron 152 930 casos de violencia, brindando orientación legal, apoyo psicológico y acompañamiento especializado.

A estas cifras se suman las 141 854 consultas atendidas por la Línea 100, de las cuales el 69,5 % estuvo relacionado con violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y violencia sexual.

Por otro lado, los Servicios de Atención Urgente atendieron 6 644 casos, mientras que el Servicio de Atención Rural registró 4 171 situaciones de violencia. Ambos mecanismos buscan acercar la protección y orientación a las personas afectadas, incluso en comunidades alejadas.

Aunque las acciones institucionales representan esfuerzos importantes, las cifras expuestas por la especialista evidencian que la violencia continúa siendo un problema urgente. La prevención, la atención oportuna y el acceso a la justicia deben traducirse en resultados concretos para garantizar que las mujeres puedan vivir libres de violencia.