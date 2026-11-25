25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tendencia al alza? Conoce cuál es el precio del dólar en Perú en la apertura de la jornada de este miércoles 25 de noviembre, así como la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Precio del dólar hoy en Perú: cotización Sunat

Si tienes cuentas de ahorro o inversiones en dólares, el valor de estos fondos cambia según la cotización diaria. Por ello, es importante saber cuál es el comportamiento actual de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano para tomar mejores decisiones financieras y cuidar tu poder adquisitivo.

La evolución diaria del tipo de cambio es seguida de cerca por el mercado, pues influye directa o indirectamente en distintos sectores de la economía. En ese sentido, la cotización del dólar hoy se mantiene como un indicador clave para consumidores, empresas y analistas financieros por lo que te revelamos cuál es el tipo de cambio para la compra y venta del "billete verde" en Perú.

De acuerdo a la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú, el precio del dólar es el siguiente en la apertura de la jornada de este miércoles 25 de noviembre:

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este martes 24 de noviembre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,470 S/ 3,479

¿Subió el valor de la divisa estadounidense? Estas cifras varían respecto a los precios revelados para el día de ayer, martes 24 de noviembre, donde la compra del dólar era de S/ 3,444 y la venta correspondía a S/ 3,455.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

El tipo de cambio es una de las variables centrales de la economía y su movimiento diario impacta tanto en los mercados como en el bolsillo. Por ello, se aconseja no solo revisar su cotización en el mercado oficial, sino también en el mercado paralelo o casas de cambio de Perú.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña es el siguiente para la mañana de este miércoles:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,450 | Venta S/ 3,485.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña.

Así cerró el precio del dólar ayer, 24 de noviembre, según el BCRP

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 24 de noviembre: en 3,4840, (con una apertura de 3,4645), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4771, con un máximo de 3,4840 y un mínimo de 3,4680.

Así que si piensas cuidar mejor tus finanzas, te revelamos en esta nota de Exitosa cuál es el precio del dólar en la jornada de este miércoles 25 de noviembre en el mercado paralelo y la Sunat.