24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el médico infectólogo Juan Villena, señaló que el mejor lugar para una persona diagnosticada con dengue es su casa. No obstante, ante casos graves de esta enfermedad es necesario desarrollar medidas ante falta de camas en centros de salud y la implementación de hospitales de campaña.

La casa es el mejor lugar

Para quien también fuera decano del Colegio Médico del Perú, señaló que ante cualquier centro hospitalario que no esté debidamente equipado y no cuente con el personal adecuado, una epidemia, como la del dengue, la sobrepasará. Resaltó que cualquier diagnosticado debe ir a su casa y solo casos de riesgo permanecer en hospitales.

"El mejor lugar en el cual puede estar una persona que acaba de hacerse el diagnóstico del dengue, es su casa. Y el mejor lugar en el cual debe estar una persona que tiene lo que llamamos signos de alarma o al borde de hacer una enfermedad grave es el hospital", sostuvo el galeno.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Juan Villena, médico infectólogo y exdecano del Colegio Médico, se refirió a los más de 140 muertos por dengue que se registran en lo que va del 2026. Explicó que este incremento guarda relación con la cantidad de mosquitos transmisores de la enfermedad que haya en un determinado lugar, porque a su vez hay mayor probabilidad de contagios. Además, resaltó la importancia de la vacunación en lugares con altas cifras de casos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 25, 2026

Villena Vizcarra indicó que hay dos aspectos que toman en consideración ante esta enfermedad: la replicación del agente vector y la atención inmediata de los pacientes. Sobre ello, señaló que la indicación es de una atención en el domicilio, pero en casos graves se debe pensar en los espacios que hay en los hospitales para atenderlos.

"No vamos a conseguir hospitales, pero al menos hospitales de campaña como suele suceder y es una buena indicación. Primero controlo a la gente que difunde la enfermedad y luego aumento la capacidad de los centros asistenciales, dependiendo la naturaleza de la enfermedad", manifestó.

Más de 140 muertos por dengue

El galeno se refirió sobre los más de 140 muertos por dengue que se registra en lo que va del 2026. Explicó que este incremento guarda relación con la cantidad de mosquitos transmisores de la enfermedad haya en un determinado lugar. Además, señaló que la vacunación de la población en riesgo es indispensable.

"Cuanto más mosquitos existen en un área, la posibilidad de que haya transmisión es mucho más alta... Por supuesto que el objetivo de la vacunación es disminuir las posibilidades de que la zona infectada desarrolle un cuadro clínico severo", aseveró.

Ante el aumento de los casos de dengue, el médico infectólogo Juan Villena manifestó que lo elemental ante casos de dengue, es que los diagnosticados se atienda en sus casas y solo los casos graves seas hospitalizados. Ante la falta de camas en hospitales, indicó que una medida inmediata son los hospitales de campaña.