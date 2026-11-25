25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles el Decreto Legislativo N.° 1748, norma que reforma el Sistema Penitenciario Nacional con el objetivo de fortalecer la seguridad, las labores de inteligencia y los procesos de reinserción social.

Rectoría del Minjusdh, rol del INPE y ejes de inteligencia

De acuerdo con la norma publicada, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejercerá la rectoría y conducción técnica del sistema, asumiendo facultades para normar, diseñar, supervisar y evaluar políticas, modelos y estándares de gestión, además de identificar brechas de infraestructura y equipamiento.

En el ámbito operativo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) conservará la administración y ejecución directa de los establecimientos penitenciarios, los servicios de medio libre, el tratamiento individualizado y la asistencia pospenitenciaria.

Asimismo, las disposiciones complementarias precisan que se mantiene la denominación de Sistema Penitenciario Nacional tras derogarse el Decreto Legislativo N.° 1710, que había dispuesto la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

La reforma introduce el control de riesgos y la inteligencia penitenciaria como ejes transversales destinados a anticipar y neutralizar amenazas contra el orden, la disciplina y la seguridad interna y externa de los penales.

Paralelamente, consagra un esquema de intervención individualizada ajustado a las necesidades criminógenas y capacidades de cada interno, incluyendo a quienes cumplen penas alternativas o beneficios de medio libre, con el propósito de disminuir la reincidencia delictiva.

Para ampliar la cobertura estatal en la resocialización, el sistema integra a un total de 13 ministerios junto al Poder Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos subnacionales. A cada entidad se le asignan responsabilidades específicas en rubros como educación, salud, empleo, emprendimiento, protección de poblaciones vulnerables y atención a los hijos de las internas.

Articulación en seguridad, plazos y financiamiento de la reforma

En el componente de seguridad, el decreto contempla el respaldo del Ministerio de Defensa en el resguardo externo de los penales, incluyendo la intervención excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas, y la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para detectar emisiones radioeléctricas no autorizadas e infraestructura irregular.

Respecto a los mecanismos de seguimiento, las instituciones que conforman el sistema deberán remitir reportes semestrales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y comunicar de forma inmediata cualquier incidente relevante que comprometa la seguridad penitenciaria.

Sobre el aspecto presupuestal, el texto legal determina que la ejecución de las medidas contempladas y las operaciones de inteligencia penitenciaria se financiarán íntegramente con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados. De esta manera, la aplicación de la reforma no demandará la asignación de recursos adicionales al Tesoro Público.

Finalmente, el decreto establece que su reglamento deberá aprobarse mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos en un plazo máximo de 60 días calendario contados desde su entrada en vigor.

Una vez publicado dicho reglamento, las entidades públicas involucradas deberán adecuar sus instrumentos de gestión, directivas y planes operativos a las nuevas disposiciones legales.

En ese sentido, el sistema penitenciario inicia una etapa de reorganización normativa e institucional orientada a reforzar el control interno y externo de los establecimientos penales, articular la intervención multisectorial del Estado y consolidar los programas de reinserción social sin requerir presupuesto adicional.