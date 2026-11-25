25/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Por medio de una comunicación en sus redes sociales, el papa León XIV cuestionó la falta de compromisos claros por parte de la comunidad internacional para enfrentar la crisis climática, luego de la conclusión de la COP31 el pasado 22 de noviembre.

Papa León XIV advierte riesgos de la crisis climática

El líder de la Iglesia católica cuestionó que los países participantes de la COP31 no hayan asumido acuerdos claros para abordar esta problemática con seriedad y responsabilidad.

A través de un pronunciamiento, el pontífice alertó sobre el impacto de los fenómenos medioambientales extremos que perjudican a millones de personas y comunidades vulnerables en diferentes partes del mundo. Incluso, golpean a comunidades enteras y ponen en riesgo las oportunidades de las próximas generaciones.

Siguiendo esa línea, recordó que las consecuencias del cambio climático no solo representan una amenaza ambiental, sino también un problema que repercute directamente en la vida de las personas.

"Ante la creciente frecuencia de los fenómenos medioambientales extremos, relacionados con la crisis climática, causa preocupación que la COP31 haya concluido sin que la comunidad internacional haya asumido compromisos claros para abordarla con seriedad y responsabilidad", manifestó.

También, León XIV pidió no perder de vista el impacto humano de esta problemática, especialmente en las poblaciones que enfrentan mayores dificultades para protegerse de los efectos de los eventos climáticos extremos.

Ante la creciente frecuencia de los fenómenos medioambientales extremos, relacionados con la crisis climática, causa preocupación que la #COP31 haya concluido sin que la comunidad internacional haya asumido compromisos claros para abordarla con seriedad y responsabilidad. No olvidemos nunca el rostro humano de la crisis climática, que afecta a la vida de millones de personas, golpea a comunidades enteras y compromete las posibilidades de las generaciones futuras. — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 25, 2026

Sumo Pontífice pide solidaridad mundial

En otro momento de su mensaje, el pontífice hizo un llamado a fortalecer la responsabilidad compartida entre las naciones y promover nuevas formas de cooperación para enfrentar los desafíos medioambientales.

Al respecto, sostuvo que resulta necesario impulsar transformaciones en los comportamientos individuales y colectivos, así como en los sistemas socioeconómicos y los modelos de gobernanza de las sociedades.

"Esta situación exige un renovado sentido de responsabilidad compartida: nuevas formas de solidaridad entre las naciones y cambios de fondo en los comportamientos, en los sistemas socioeconómicos y en la gobernanza de nuestras sociedades", señaló.

De igual manera, exhortó a la comunidad internacional a asumir un compromiso renovado con el cuidado del medioambiente, colocando en el centro la dignidad humana, el bien común y la protección de las poblaciones más vulnerables.

Finalmente, el pronunciamiento del papa León XIV puso énfasis en la necesidad de que el COP31 y los países fortalezcan sus acciones frente a la crisis climática, mediante compromisos conjuntos que permitan proteger a las comunidades afectadas y garantizar mejores condiciones de vida para las próximas generaciones.