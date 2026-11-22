22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior (Mininter), dispuso el egreso y graduación de manera excepcional por causas de interés nacional de 341 cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° N° 010-2026-IN, publicado este domingo 22 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano, esta disposición se aplica a los miembros de la promoción "Precursores" 2023-2027, una vez culminen el VIII semestre académico el 28 de noviembre de 2026.

(Noticia en desarrollo...)