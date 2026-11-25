25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes recuperaría a cuatro futbolistas para el partido de ida de la semifinal de la Liga1 ante Sport Huancayo. El encuentro se jugará el domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo. El entrenador Fabián Bustos tendría opciones adicionales respecto del último compromiso por la fecha 17 del Torneo Clausura. Los retornos abarcan tanto al ataque como a la defensa.

Los cuatro jugadores que regresan

Gianluca Lapadula es el nombre más importante. El delantero sufrió una lesión muscular en el muslo posterior izquierdo durante el último amistoso de Perú ante Bolivia, por lo que se perdió el duelo del Clausura y no viajó a Huancayo con la delegación. Ya recibió el alta médica y volvería a ser convocado, pero no está confirmado que inicie el partido.

Lisandro Alzugaray también reaparecería tras un desgarro que le impidió jugar la última jornada del Clausura. A diferencia de Lapadula, sí estuvo en Huancayo y realizó trabajos físicos en el campo.

Jorge Murrugarra volverá después de cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Se perfila para iniciar en lugar de Juan Manuel Requena, quien no tuvo una buena actuación en el último compromiso.

César Inga también estaría disponible. Fue llamado para la fecha 17, pero se mantuvo en el banco por precaución. Ahora volvería a la titularidad por la banda izquierda, en reemplazo de Jorge Gutiérrez.

Calcaterra, la gran duda

La principal preocupación es Horacio Calcaterra, habitual titular, que presenta un golpe en el tobillo derecho. Su situación se definirá este miércoles, cuando sea evaluado por el cuerpo médico. Se considera difícil que llegue al partido, en parte porque en lesiones anteriores tardó en recuperarse.

Calendario de la serie

Ida: domingo 29 de noviembre, 3:00 p. m., estadio IPD de Huancayo.

Vuelta: viernes 4 de diciembre, 8:30 p. m., Estadio Monumental.

Universitario definirá la serie como local por haber terminado segundo en la tabla acumulada. Sport Huancayo fue sexto y accedió a la semifinal tras ganar el Clausura. El ganador enfrentará a Alianza Lima en la final, y ambos partidos se verán por L1 Max y Liga 1 Play.