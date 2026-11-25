24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio registrado durante la noche de ayer consumió una vivienda de dos pisos en el distrito de El Agustino. El siniestro generó preocupación entre los vecinos de la zona y dejó únicamente daños materiales, según los primeros reportes. Además, el Senamhi advirtió sobre el desplazamiento de contaminantes hacia otros sectores de Lima.

Incendio generó alarma entre los vecinos

El fuego se reportó aproximadamente a las 10:00 p. m. en la intersección de las calles Mercedes Cabello y María Parado de Bellido. Hasta el lugar llegaron los equipos de emergencia para atender la situación y evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas cercanas.

En tanto, el propietario del inmueble conversó con Exitosa y contó que recibió el aviso del incendio cuando se encontraba fuera de casa. Al llegar, intentó controlar las llamas con ayuda de otras personas, pero la cantidad de humo le impidió ingresar a los ambientes afectados.

"Me pasaron la voz que se estaba quemando la casa y yo he venido, pero con las hoses pude apagar la parte de adelante, pero no pude entrar más allá porque salió mucho humo, era sofocante. Hasta ahora no puedo saber qué más ha pasado, porque aún no culmina", expresó.

Por otro lado, el Senamhi informó que los contaminantes generados por el incendio se desplazaban hacia el norte y nororiente de la capital. Asimismo, especialistas señalaron que San Juan de Lurigancho y El Agustino serían los distritos más afectados por la dispersión de estos elementos.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un incendio de código 1 se ha registrado en la calle Mercedes Cabello, en El Agustino, y ha consumido una vivienda de dos pisos. La emergencia no ha dejado heridos, solo provocó daños materiales y ya fue controlada. Por su parte, el Senamhi informó que los contaminantes del aire ocasionados por este siniestro se están desplazando hacia el norte y el nororiente. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 25, 2026

Finalmente, las autoridades lograron controlar completamente el incendio y comenzaron con el retiro de los escombros acumulados en el segundo piso. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, mientras continúan las labores posteriores a la emergencia para evaluar los daños ocasionados.

Caso similar

La noche de ayer, una familia perdió todas sus pertenencias y su principal fuente de ingresos luego de que un incendio consumiera su vivienda, ubicada en el distrito de La Victoria. El siniestro también destruyó dos mototaxis y afectó a un inmueble colindante. La madre de familia no descartó que el fuego haya sido provocado por un presunto ataque extorsivo.

La emergencia se registró alrededor de las 3:00 a. m. de ayer 24 de noviembre en la intersección del jirón Pisagua con la avenida Jaime Bauzate y Meza. Según la información recogida en el lugar, las llamas se propagaron rápidamente por la estructura, que era utilizada como vivienda y almacén de abarrotes y productos de limpieza.

En el interior residía una madre de familia junto a sus hijos menores. El fuego arrasó con sus pertenencias, entre ellas ropa, zapatos, camas y otros artículos del hogar. Además, dos mototaxis de propiedad de sus hijos mayores quedaron destruidas. Ambos vehículos eran utilizados como herramientas de trabajo para generar ingresos.