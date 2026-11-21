21/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luto en las redes sociales. Un joven influencer y creador de contenido murió a los 29 años de edad tras sufrir descompensarse antes de jugar un partido de fútbol. Su lamentable fallecimiento ha causado conmoción en las redes sociales y entre sus seguidores.

¿Qué influencer murió por una descompensación?

De acuerdo a los últimos reportes, un conocido influencer que alcanzó la popularidad en la industria del entretenimiento y las redes sociales por sus publicaciones sobre humor, moda vintage, referencias a la cultura del nordeste brasileño y momentos de su vida familiar, perdió la vida de manera repentina luego de sufrir una descompensación cuando se encontraba con un grupo de amigos en una actividad deportiva.

Según se precisa, se trata del creador de contenido brasileño, Gabriel Augusto Mateus Félix. La noticia fue confirmada por su pareja, la también influencer Isabelle Abreu, conocida en las redes sociales como Xsbel.

La joven precisó que Gabriel Félix se encontraba preparándose para jugar un partido de fútbol con sus amigos cuando comenzó a sentirse mal. Tras sufrir la descompensación, recibió asistencia médica de urgencia; sin embargo, no logró sobrevivir.

"Lamentablemente, la noticia es verdadera. Todavía no sabemos qué pasó, pero Gabriel falleció anoche. Pido que oren por él, que clamen a Dios para que lo reciba con mucho amor", expresó Xsbel. Posteriormente, publicó una despedida en su cuenta de Instagram, en la que recordó la historia que compartieron y el vínculo familiar que construyeron.

Gabriel Félix falleció: último adiós al influencer brasileño

El lamentable suceso ocurrió en la ciudad de Campinas, en el interior de São Paulo. Según el testimonio de su prima, Gisele Mateus Gonçalves, el influencer había pasado el día grabando contenido con normalidad. Sin embargo, en el encuentro deportivo comenzó a sentirse mal y se desvaneció.

A través de sus redes sociales, Isabelle expresó el profundo dolor que atraviesa tras perder a quien consideraba el amor de su vida. Asimismo, pidió a sus seguidores y al público en general que respetaran la privacidad de su familia mientras intentan asimilar lo ocurrido.

"Estoy sintiendo un dolor que nunca imaginé sentir. Gabriel es el amor de mi vida, mi alma gemela. Y ese amor fue tan grande que se materializó en Amelie, la parte más linda de nuestra historia", escribió en redes, en referencia a la hija de ambos, que nació en octubre de 2023.

¿Dónde será velado el creador de contenidos?

De acuerdo con la información difundida por el medio brasileño G1, los restos del influencer brasileño Gabriel Félix permanecieron inicialmente en el Cementerio dos Amarais, en Campinas, y estaba previsto que fueran trasladados a Uberaba, su ciudad natal, ubicada en el estado de Minas Gerais, donde reside parte de su familia.

La muerte del influencer Gabriel Félix a los 29 años de edad, deja una historia familiar marcada por proyectos y sueños que quedaron pendientes. Mientras tanto, sus seguidores continúan expresando sus condolencias y enviando mensajes de apoyo a su pareja Isabelle y a su pequeña hija Amelie.