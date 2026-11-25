25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los trabajos para recuperar la infraestructura vial afectada por la erosión marina en la Costa Verde comenzarán este miércoles 25 de noviembre en la playa La Pampilla, en Miraflores.

Iniciarán obras para recuperar vía afectada por erosión marina

La intervención, anunciada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), contará con un presupuesto de S/ 2 millones y estará enfocada en restablecer las condiciones de seguridad y tránsito.

Las labores empezarán con trabajos de limpieza y excavación. Luego, se construirán estructuras de protección frente a la erosión marina y se recuperarán 100 metros del carril afectado. El proyecto también contempla el reforzamiento del puente peatonal La Pampilla.

Estas acciones buscan recuperar la estabilidad del borde costero y de la infraestructura vial, además de reducir el riesgo de colapso de la calzada y mejorar la seguridad y transitabilidad en el Circuito de Playas.

Anuncian obras en Chorrillos y San Isidro

EMAPE también detalló intervenciones previstas en otros puntos de la Costa Verde. En Chorrillos, realiza acciones previas a la convocatoria para intervenir dos sectores críticos de la vía de acceso a la playa La Herradura. Para estos trabajos se ha previsto una inversión superior a S/ 4.6 millones.

El proyecto comprende dos muros de contención, con una longitud conjunta de 142 metros, y la reconstrucción de veredas. La finalidad es disminuir el riesgo de deslizamientos y desprendimientos de rocas, además de proteger a peatones y conductores.

🔴 #Comunicado | EMAPE - Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/YFDNaIx330 — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) November 24, 2026

En San Isidro, se desarrollan acciones previas a la convocatoria para mejorar 240 metros de vía, entre la bajada San Martín y el puente peatonal Bicentenario. La inversión estimada supera los S/ 4.2 millones.

Los trabajos consideran el reforzamiento de la estructura vial, la renovación del pavimento asfáltico y la señalización. Estas medidas buscan mejorar la circulación y reducir el riesgo de accidentes de tránsito.

EMAPE coordina nuevas intervenciones

La entidad informó que coordina con la Municipalidad Metropolitana de Lima nuevas intervenciones para recuperar y conservar la infraestructura vial en distintos sectores de la Costa Verde. La estrategia apunta a fortalecer la seguridad vial, mejorar la transitabilidad y preservar esta vía.

EMAPE remarcó que la seguridad de quienes transitan por la Costa Verde es una prioridad , por lo que continuará impulsando acciones preventivas y correctivas para salvaguardar la vida e integridad de peatones y conductores.

La ejecución permitirá atender puntos con necesidades específicas de mantenimiento, protección y recuperación de la vía. En conjunto, los proyectos anunciados comprenden la recuperación de un carril en Miraflores y mejoras en sectores de Chorrillos y San Isidro. La finalidad es reducir riesgos y conservar la infraestructura vial de la Costa Verde en mejores condiciones para sus usuarios.