25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una combi de transporte público de la empresa San Genaro fue atacada a balazos mientras circulaba con pasajeros por Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. El conductor, identificado como Jaime Yactayo Acuña, de 58 años, resultó herido tras recibir un impacto de bala en el hombro. Sus familiares denunciaron que continúan siendo extorsionados pese a los pagos diarios que realizan a delincuentes.

Conductor resultó herido en ataque extorsivo

El atentado ocurrió en la curva de la avenida Solidaridad, en el sector de Miguel Grau. Según la información recogida en el lugar, un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta interceptó la unidad cuando se encontraba en plena ruta y abrió fuego contra ella, sin importarle que transportara pasajeros.

Fueron tres los disparos que impactaron directamente contra la ventana del conductor. Uno de los proyectiles alcanzó a Jaime Yactayo, quien fue auxiliado y trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora. Su hija llegó hasta la zona del ataque y confirmó que, pese a la gravedad del hecho, su padre se encontraba estable.

"Ella ha estado en ruta, estaba bajando un pasajero y la moto estaba su acostado y le dispararon a mi papá. Le esperaron tres balazos y uno le ha caído en el hombro, pero ya está estable (...) los están extorsionando hace más de un año y hace menos de 15 días mataron a otro compañero aquí mismo y ha sido la misma Moto. Mi papá paga 15 soles diario e igual le han disparado", explicó.

La familiar también reveló que hace menos de 15 días otro conductor de la misma empresa fue asesinado en ese mismo punto y bajo circunstancias similares. Pese a este antecedente y al dinero que entregan diariamente, los trabajadores continúan expuestos a los ataques y amenazas de las organizaciones criminales.

Choferes son víctima de amenazas constantes

En tanto, otro familiar denunció que las intimidaciones contra los transportistas se han vuelto recurrentes. Según relató, los delincuentes enviaron recientemente un sobre con una bala a uno de los trabajadores y exigieron un nuevo pago para permitirles continuar operando.

"El día lunes le mandaron un sobre con una bala a un compañero y amenazando con un mensaje. Están pidiendo una inscripción de 1000 soles por carro y nos amenazaron diciendo que iban a matar un chofer y miren lo qué pasa", dijo.

La empresa San Genaro cuenta con más de 45 trabajadores que han denunciado reiteradamente ser víctimas de extorsión. Sin embargo, los familiares cuestionaron la falta de medidas de seguridad y presencia policial en la zona, pese a los antecedentes de violencia.

"No hay presencia policía acá, hay en la otra avenida. La policía viene cuando el herido ya murió (...) la presidenta no hace nada, en su debate dijo muchas cosas, pero no hace nada", agregaron.

Finalmente, efectivos de la Policía Nacional acordonaron el lugar y quedaron a la espera de los peritos de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes, recoger evidencias y avanzar con las investigaciones que permitan identificar al responsable del ataque armado.