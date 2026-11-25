25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A sacar los baldes! Habrá corte de agua en algunos distritos de Lima este jueves 26 de noviembre, según el último reporte de Sedapal. Identifica las zonas exactas que se verán afectadas por la interrupción temporal del servicio.

¿Por qué será el corte de agua este jueves?

¡A tomar precauciones! Sedapal anuncia que el corte de agua será en zonas específicas como urbanizaciones, calles, manzanas y asentamientos humanos este jueves 26 de noviembre, debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que buscan mejorar la infraestructura de abastecimiento.

En ese sentido, exhorta a sus usuarios a no solo revisar el cronograma oficial para identificar si su vivienda o negocio se verá afectado por la interrupción temporal del servicio, sino que deben tener en cuenta que la programación puede variar conforme pasen las horas por el cual se debe revisar las plataformas oficiales de Sedapal.

También aconseja a los vecinos de los sectores que no contarán con agua por determinadas horas, a almacenar el recurso hídrico con anticipación en recipientes limpios.

Distritos de Lima donde será el corte de agua: zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zona que se verá afectada este jueves 26 de noviembre:

Áreas afectadas en Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Villa Jardín, P. J. San Gabriel Bajo, sector Vallecito Bajo, A. H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Ampliación Vista Alegre, A. H. Garcilazo de la Vega, Ampliación 1ro de Mayo.

Asimismo, Sedapal reporta que en las siguientes zonas del distrito de VMT también se efectuará el corte temporal del servicio de agua potable este jueves:

Zonas donde será el corte de agua en VMT.

Corte de agua en Magdalena del Mar

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en urb. Orrantia, urb. San Felipe, urb. Santa Rosa. Cuadrante: av. Faustino Sánchez Carrión, av. Salaverry, av. Javier Prado, av. Juan de Aliaga y todas las calles interiores a este cuadrante.

Interrupción del servicio en San Juan de Miraflores

Programación del corte de agua.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Jesús Oropeza Chonta, A. H. Las Begonias, A. H. Hijos de Jerusalén, A. H. Nueva Jerusalén, A. H. Señor de Muruhuay 1ra y 2da etapa. También habrá interrupción temporal del servicio en estos sectores:

Áreas donde será el corte de agua el 26 de noviembre.

En San Isidro

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en urb. Orrantia, urb. San Felipe, urb. Santa Rosa. Cuadrante: av. Faustino Sánchez Carrión, av. Salaverry, av. Javier Prado, av. Juan de Aliaga y todas las calles interiores a este cuadrante.

hasta las 10:00 p. m. en urb. Orrantia, urb. San Felipe, urb. Santa Rosa. Cuadrante: av. Faustino Sánchez Carrión, av. Salaverry, av. Javier Prado, av. Juan de Aliaga y todas las calles interiores a este cuadrante. Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. San Isidro. Cuadrante: av. Javier Prado Oeste, av. Arequipa, calle José Choquehuanca, av. Camino Real, av. Víctor Andrés Belaúnde, calle Los Cipreses.

En San Borja

Desde las 12 m. hasta las 11:30 p. m. en A. H. Todos los Santos. Cuadrante: av. Joaquín de La Madrid, av. San Luis, av. Géminis.

En ese sentido, Sedapal anuncia, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, que habrá corte de agua en al menos seis distritos de Lima, por lo que recomienda tomar medidas preventivas desde ya.