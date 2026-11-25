25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Jeanette Alonzo, segunda regidora de Renovación Popular, se perfila para asumir la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo 2027-2030, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones estableciera que Rafael López Aliaga no puede volver a ocupar el sillón municipal de manera consecutiva.

¿A qué hora y dónde proclamarán a Jeanette Alonzo?

La definición de quién estará al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima está prevista para este miércoles 25 de noviembre. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro convocó a una audiencia pública que comenzará a las 10:00 de la mañana en su sede institucional, ubicada en el jirón Caracas 2453, en el distrito de Jesús María.

Durante esta ceremonia se dará a conocer el acta de proclamación del cómputo provincial y la relación de autoridades que asumirán sus funciones durante el periodo municipal 2027-2030. El acto se realizará luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) remitiera el reporte con el 100 % de las actas contabilizadas de los comicios del pasado 4 de octubre.

De acuerdo con los resultados electorales, Renovación Popular obtuvo el 27,685 % de los votos válidos, equivalente a 1 millón 554 mil 928 sufragios. Sin embargo, este resultado no permitirá que Rafael López Aliaga vuelva a ocupar directamente la alcaldía, debido a las disposiciones electorales sobre la reelección inmediata de autoridades municipales.

La decisión del JNE establece que, cuando el primer regidor de una lista ganadora ejerció anteriormente como alcalde, la responsabilidad de asumir la alcaldía debe recaer en el segundo integrante electo. Por ello, Jeanette Alonzo Contreras quedó como la principal figura para encabezar la próxima administración municipal.

La audiencia podrá seguirse mediante las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, que difundirá información sobre la proclamación de las nuevas autoridades.

¿Qué pasará con la transferencia municipal?

Con este escenario, Rafael López Aliaga pasaría a ocupar el cargo de primer regidor del concejo metropolitano, mientras que Jeanette Alonzo asumiría las funciones ejecutivas de la alcaldía. De esta manera, la futura gestión tendrá que establecer una conducción propia y definir las responsabilidades de sus integrantes.

Uno de los primeros procedimientos será la conformación de la comisión de transferencia municipal. Este equipo estará integrado por tres representantes de la administración entrante y otros tres de la gestión saliente, quienes deberán coordinar la entrega de información administrativa, financiera y documentaria.

El proceso resulta especialmente importante debido a que la próxima autoridad recibirá una municipalidad con diferentes asuntos pendientes. Entre ellos figuran la seguridad ciudadana, el ordenamiento de los espacios públicos, la limpieza y el mejoramiento de la infraestructura vial serán algunas de las principales demandas que deberá atender la nueva administración.

La situación económica de la comuna también será determinante para establecer qué proyectos podrán ejecutarse durante los primeros meses del mandato. Por ello, la revisión de las cuentas y los compromisos adquiridos por la gestión saliente será una tarea prioritaria.

Así, la proclamación de Jeanette Alonzo marcará el inicio de una nueva etapa política en Lima Metropolitana. Más allá del cambio de autoridad, la futura alcaldesa tendrá el reto de garantizar una transición ordenada, transparentar la situación financiera de la comuna y responder a las demandas de los ciudadanos durante el periodo 2027-2030.