Dos SISMOS de 5.0 sacudieron Perú HOY, 16 de noviembre: temblores coincidieron con misa del papa León XIV

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos sismos de magnitud 5.0 fueron registrados en el Perú la mañana de este lunes 16 de noviembre, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde se ubicaron los epicentros de estos movimientos telúricos y, además, descubre cómo actuar correctamente ante un evento sísmico de igual o mayor intensidad.

Dos sismos de 5.0 hoy en Perú, ¿cuáles fueron los epicentros?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de movimientos en el país.

Dicha ocasión, el primer temblor tuvo un impacto con una magnitud de 5.4 fue registrado este lunes 16 de noviembre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 11:16 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 128 km al oeste de San Juan Marcona, Nasca - Ica.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0798 Fecha:16/11/2026 11:16:39 Mag:5.4 Prof:31km Lat:-15.55 Long:-76.34 Int:II-III San Juan de Marcona Ref:128 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/gezRKSp0dU — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

Mediante el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0798, el evento tuvo una profundidad de 31 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -15.55, longitud -76.34 y la intensidad registrada fue de III en San Juan de Marcona.

@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 5.4 ocurrido a 128 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica. https://t.co/AixTZCaHXL — COEN - INDECI (@COENPeru) November 16, 2026

Segundo sismo registrado fue de 5.1

De acuerdo a lo reportado, el segundo sismo tuvo una magnitud de 5.1 y fue registrado este lunes 16 de noviembre, de acuerdo informó el IGP. La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 11:23 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 38 kilómetros al SO de Palpa, Palpa - Ica.

Mediante el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0799, el evento tuvo una profundidad de 41 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -14.81, longitud -75.39 y la intensidad registrada fue de III - IV en Palpa.

@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Changuillo, Nasca - Ica. https://t.co/QYmdELpBlk — COEN - INDECI (@COENPeru) November 16, 2026

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un eventual sismo

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. El objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de un movimiento telúrico ocurrido en la capital.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevos sismo de 5.0 es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles reportado por el IGP.