Papa León XIV sella su vínculo con el Perú en Las Palmas: "El pueblo peruano también es mi pueblo"

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante su homilía en la multitudinaria eucaristía celebrada en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, el papa León XIV selló su estrecho vínculo afectivo y pastoral con el país ante miles de fieles congregados en la celebración litúrgica.

El compromiso con la fe y la caridad en el mensaje final del pontífice

La celebración eucarística en la Base Aérea Las Palmas congregó a delegaciones de diversas diócesis del país, autoridades eclesiásticas y cientos de miles de peregrinos que acompañaron las últimas horas del recorrido oficial del obispo de Roma.

La magnitud de la convocatoria reflejó la expectativa generada por el mensaje central que el sumo pontífice preparó para la feligresía nacional al concluir su agenda pastoral en territorio peruano.

"Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo y en donde quiera que nos encontremos abriendo el corazón a Dios podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano", indicó.

Con estas declaraciones pronunciadas desde el estrado principal, el sucesor de Pedro remarcó la importancia de mantener la cohesión espiritual dentro de las comunidades parroquiales, exhortando a los asistentes a perseverar en la transmisión de los valores evangélicos frente a los desafíos sociales de la actualidad.

El ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo y los santos peruanos

Durante la segunda parte de su alocución litúrgica, el pontífice profundizó en la historia eclesiástica nacional al evocar la trayectoria pastoral de las principales figuras de santidad que marcaron el desarrollo de la Iglesia católica en el Perú y en el continente sudamericano.

"Santo Toribio de Mogrovejo fue un artífice de la civilización del amor contrastando a los constructores de Babel presentes en su tiempo. También son protagonistas los santos contemporáneos: Rosa de Lima, Martín de Porres, Francisco Solano, entre otros. Mirándolos, redescubramos con gratitud el regalo de ser Iglesia de Jesucristo", señaló.

De esta manera, el obispo de Roma vinculó el legado histórico de los patronos nacionales con la labor cotidiana que realizan los sacerdotes, religiosos y laicos en las diferentes regiones del país, destacando el aporte de la fe organizada en la construcción de una sociedad más justa.