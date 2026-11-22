22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fauna costera peruana enfrenta un escenario preocupante. Un informe, basado en registros del Sernanp y del Serfor, revela que miles de animales silvestres murieron durante los primeros diez meses del año.

Los expertos consultados señalan al fenómeno El Niño entre los principales factores detrás de esta situación. Sin embargo, advierten que no corresponde atribuir automáticamente todos los fallecimientos al evento climático, pues el balance reúne casos que requieren una evaluación de sus causas.

El desplazamiento de la anchoveta reduce el alimento

Joanna Alfaro, bióloga marina e investigadora de la Universidad Científica del Sur, explicó que las mayores temperaturas empujan a la anchoveta hacia aguas frías. Esto modifica las condiciones de alimentación de aves y lobos marinos, que deben desplazarse para encontrar sus presas.

Por su parte, Javier Jara, especialista del Serfor, indicó que numerosas necropsias evidenciaron desnutrición extrema. Los ejemplares examinados presentaban delgadez y ausencia de contenido en el aparato digestivo.

La falta de comida también afecta otras funciones. Según el especialista, los animales concentran sus recursos en sobrevivir, relegando la reproducción y el cuidado de sus crías.

Los lobos chuscos concentran las pérdidas

El lobo chusco aparece como la especie más golpeada, con 10.877 ejemplares muertos, aproximadamente el 59% del registro total. La magnitud equivale a cerca del 15% de los 72.651 individuos contabilizados por Imarpe en el censo nacional de marzo de 2026.

Existen antecedentes de impactos severos: tras El Niño de 1997-1998, su población disminuyó alrededor del 80%, de acuerdo con el Libro rojo de la fauna silvestre amenazada del Perú.

Las consecuencias aún no pueden medirse completamente

Dentro del periodo 2022-2026, este año ocupa el tercer lugar en mortalidad de fauna costera. Los mayores registros corresponden a 2023, con 265.708 animales, y 2022, con 61.840.

En ambos años influyó la influenza aviar, mientras que en 2023 también se presentó El Niño. Por ello, esas cifras responden a contextos distintos y no deben interpretarse como pérdidas causadas exclusivamente por el calentamiento marino.