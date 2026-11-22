22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito entre un vehículo particular y una miniván que operaba como colectivo dejó dos personas heridas en Villa El Salvador. El impacto provocó que la unidad particular terminara volcada en plena vía, por lo que los vecinos de la zona tuvieron que intervenir para auxiliar a sus ocupantes.

Accidente en VES deja dos heridos

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas José Carlos Mariátegui y Micaela Bastidas, donde, por circunstancias que todavía son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron. Según los testigos, tras el impacto de la miniván, el automóvil blanco perdió estabilidad y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.

Ante esta situación, los vecinos se acercaron para ayudar a los ocupantes y consiguieron colocar nuevamente el vehículo sobre sus ruedas. Dentro de la unidad viajaba una pareja que resultó herida producto del accidente. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Un familiar de uno de los afectados brindó detalles sobre lo ocurrido y señaló que el automóvil había llegado recientemente al lugar. Asimismo, indicó que su sobrino y la joven que lo acompañaba fueron conducidos a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

"Se les ha vaciado el freno o no sé, pero se han ido contra el carro de mi sobrino que ha venido del gimnasio (...) ni bien llegó. La policía se habían llevado a mi sobrino a la comisaría, él está herido y su enamorada también está herida. A él y al chico se lo han llevado a la comisaría para que les hagan exámenes; pero no hay problema en que le hagan, porque mi sobrino no toma, es una persona muy sana", explicó.

🔴🔵 Una minivan de transporte colectivo impactó contra un vehículo particular en Villa El Salvador, provocando su volcadura y dejando dos personas heridas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/T4HtofxUfB November 22, 2026

Tras el accidente, ambas unidades fueron remolcadas hasta la comisaría de Villa El Salvador, donde los involucrados quedaron a disposición de las autoridades. Entre las diligencias previstas se encuentra el dosaje etílico, además de las evaluaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

El caso quedó a cargo de los agentes de la dependencia policial del sector, quienes deberán determinar las causas de la colisión y verificar si existen más personas heridas, además de los dos afectados reportados inicialmente.

De esta manera, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo se produjo el accidente y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados. Como parte de las diligencias, se realizarán los exámenes correspondientes, incluido el dosaje etílico. Asimismo, se buscará confirmar si existen más afectados tras la colisión registrada en Villa El Salvador.