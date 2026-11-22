22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente vehicular se registró esta mañana en la Panamericana Norte, a la altura de San Martín de Porres (SMP), luego de que un automóvil terminara volcado tras perder el control. El incidente movilizó a los equipos de emergencia y ocasionó una importante congestión vehicular en uno de los principales accesos de Lima.

Chofer habría estado ebrio

De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría perdido el control de la unidad por circunstancias que todavía son materia de investigación. Producto del impacto, el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba, por lo que fue necesaria la intervención de dos unidades del Cuerpo General de Bomberos para realizar las labores de estabilización y permitir su posterior retiro.

El accidente también provocó restricciones en la circulación de vehículos en el sentido de sur a norte de la Panamericana Norte. La congestión se extendió desde el óvalo Habich hasta el puente peatonal Celima Trébol, debido a que la vía principal permaneció parcialmente bloqueada y los conductores tuvieron que utilizar la vía auxiliar como ruta alterna.

La situación generó el malestar de los transportistas que quedaron atrapados en el tráfico durante varios minutos. Uno de los conductores afectados relató las dificultades que atravesaron para continuar con sus recorridos y señaló que la espera se prolongó entre media hora y 40 minutos mientras los bomberos y la Policía Nacional trabajaban en la zona.

"Nosotros pasamos y el carro estaba volteado. Hemos estado esperando entre media hora a 40 minutos (...) El tráfico está terrible, pero qué vamos a hacer, hay que tener un poco de paciencia y esperar que los bomberos y la policía abran el paso para continuar", indicó.

🔴🔵 SMP: un auto volcó en la Panamericana Norte y generó intensa congestión vehicular. Bomberos trabajan para retirar la unidad, mientras conductores reportan demoras de más de media hora. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 22, 2026

Por otro lado, el conductor del automóvil fue atendido por personal de una ambulancia de emergencia y, según la información proporcionada, se encontraba estable, sin presentar lesiones de consideración. Tras las labores de los bomberos, la unidad fue remolcada y la vía quedó completamente liberada. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.

Es así que, este accidente vuelve a poner en evidencia la importancia de conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de conductores y peatones. Asimismo, se recuerda que manejar bajo los efectos del alcohol reduce los reflejos y la capacidad de reacción, por lo que se debe evitar ponerse al volante después de consumir bebidas alcohólicas.