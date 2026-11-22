22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la continuación de un fenómeno climatológico para tres regiones de la costa del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 479, el aumento de la velocidad del viento de ligera a moderada intensidad se registrará desde hoy, domingo 22, hasta el martes 24 de noviembre en las regiones de Lima, Ica y Arequipa.

Asimismo, durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores cercanos al litoral, especialmente en zonas de la costa central y sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 40 km/h.

En ese sentido, para los días en mención se prevén vientos con velocidades próximas a los 34 km/h en la costa de Lima, alrededor de los 35 km/h en la costa de Ica y valores próximos a los 22 km/h para Arequipa.

Cabe precisar que, según el Senamhi, la ocurrencia de este fenómeno meteorológico es considerado peligroso; sin embargo, son normales en los departamentos en referencia.

💨📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI | Del 22 al 24 de noviembre, continuará el incremento del viento en la costa centro y sur. ⚠️ Asimismo, se espera ráfagas de viento, niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores cercanos al litoral. 📲 https://t.co/5S8Lndd5Bq https://t.co/p5SlffrAmZ November 20, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.