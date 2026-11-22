22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los pasajeros que realicen vuelos nacionales desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya pueden acreditar su identidad con el Documento Nacional de Identidad digital (DNId) desde su celular. La medida, habilitada por Lima Airport Partners (LAP), incorpora esta alternativa en los controles de acceso a la zona de embarque del terminal.

El Reniec destacó la iniciativa como un avance en la modernización de los servicios aeroportuarios. Según la entidad, más de 68.000 peruanos de distintas regiones ya descargaron esta versión del documento en sus teléfonos.

¿El DNI digital reemplaza al documento físico?

El DNId tiene el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI físico. Sin embargo, constituye un medio adicional y voluntario para acreditar la identidad: su implementación no significa que los ciudadanos estén obligados a utilizarlo.

La habilitación anunciada corresponde a los controles de acceso a la zona de embarque de vuelos nacionales del Jorge Chávez. Las informaciones difundidas no señalan que esta medida se extienda a viajes internacionales.

¿Qué mecanismos de seguridad incorpora?

El documento utiliza herramientas criptográficas que permiten comprobar la autenticidad de la información y detectar modificaciones. Entre ellas figuran elementos denominados salts y hashes, empleados para proteger los datos que contiene la identificación digital.

A estas medidas se suman las protecciones de Perú Pass, como el ingreso mediante PIN o biometría y el bloqueo de capturas de pantalla. Reniec indicó, además, que próximamente será posible compartir un dato específico requerido por una entidad sin exponer todo el documento. Esta función forma parte de las capacidades anunciadas para una siguiente etapa.

Reniec advierte que no se debe compartir el código QR

La entidad pidió a los ciudadanos no fotografiar, difundir ni compartir con terceros el código QR que aparece en el DNI digital. Se trata de un elemento técnico de seguridad vinculado con servicios de validación que se implementarán posteriormente con diversas instituciones.

Reniec también recordó que las entidades públicas y privadas están facultadas para aceptar el DNId, de acuerdo con sus protocolos de verificación y las disposiciones aplicables. Para comprobar su autenticidad y validez, pueden utilizar el Verificador del DNId disponible en la página web institucional.