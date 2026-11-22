22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. Este domingo 22 de noviembre, 59 000 postulantes rendirán el examen nacional de preselección de Beca 18-2027. A fin de garantizar una evaluación segura, transparente y confiable, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) supervisará la prueba, antes, durante y después de su desarrollo.

En ese sentido, los postulantes podrán entrar a uno de los 109 locales habilitados entre las 7:00 a. m. y 8:20 a. m. El examen se desarrollará de manera presencial y simultánea de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y por primera vez en la historia del Pronabec, el examen contará con un puntaje mínimo para continuar en el concurso, como parte de las medidas orientadas a fortalecer la meritocracia en el proceso de selección.

¿Qué elementos están prohibidos de ingresar?

De acuerdo con lo dispuesto por la entidad adcrita al Ministerio de Educación (Minedu), los postulantes únicamente deberán ingresar a los locales con su documento nacional de identidad (DNI), un lápiz 2B y un borrador.

No obstante, está totalmente prohibido que porten celulares, reproductor de sonido, cámara de fotos o video, grabadora o audífonos, laptop, tablet, reloj inteligente, USB, cuadernos u hojas de papel, carteras, bolsas, maletín, monedero, mochila o canguros.

Tampoco podrán entrar postulantes que lleven alimentos, bebidas u otros objetos de similar naturaleza, portalentes, aretes, correa, collares, pulseras, anillos, espejos, guantes, gorra, bufanda, lentes oscuros u objetos metálicos. Como medida de seguridad, los participantes pasarán por un detector de metales.

¿Cuándo se publicarán los resultados?

Al finalizar la evaluación, los participantes podrán llevarse sus cuadernillos de preguntas, cuando corresponda. Las fichas ópticas que contienen las respuestas del examen serán procesadas por una empresa especializada, encargada de digitalizar y consolidar la información para su posterior entrega al Pronabec, bajo medidas de seguridad y confidencialidad.

Los postulantes deberán obtener al menos 84 puntos en la modalidad Ordinaria y 66 puntos en las modalidades especiales para seguir en competencia por una de las 6 000 becas ofrecidas en la presente convocatoria.

Los resultados del examen , junto con los puntajes adicionales, correspondientes a condiciones priorizables, serán publicados el 23 de diciembre a través de la página oficial www.pronabec.gob.pe/beca-18.

Finalmente, los interesados también pueden realizar consultas a través de la cuenta oficial de Facebook del Pronabec, el WhatsApp institucional 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18, la central telefónica (01) 612 8230 o Aló MAC, al 1800.