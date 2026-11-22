22/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 22/11/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 22 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Liga1 HOY
Se define al ganador del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:
- 3:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Cienciano — L1 MAX
- 3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Universitario — L1 MAX
Partidos de LaLiga de España HOY
La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay cuatro partidos programados:
- 8:00 a.m. | FC Barcelona vs. Villarreal — Disney+
- 10:15 a.m. | Racing Club Santander vs. Real Sociedad — Disney+
- 12:30 p.m. | Osasuna vs. Málaga — Disney+
- 3:00 p.m. | Getafe vs. Atlético de Madrid — Disney+
Partidos de la Premier League
El esférico se moverá en la cancha para esta jornada 11, hay dos partidos programados:
- 09:00 a.m. | Hull City vs. Brighton & Hove Albion (Disney+)
- 11:30 a.m. | Liverpool vs. Manchester United (Disney+)
Partidos del Brasileirao HOY
La pelota también rodará en la jornada 36 de la primera divisón de Brasil, hay un partido programado:
- 2:00 p.m. | Athletico Paranaense vs. Remo — Fanatiz
- 4:30 p.m. | Fluminense vs. Mirassol — Fanatiz
- 5:30 p.m. | Red Bull Bragantino vs. Vasco da Gama — Fanatiz
Partidos de la Serie A HOY
Termina la décima segunda jornada del campeonato italiano, hay cinco partidos programados:
- 6:30 a.m. | Juventus vs Venezia — Disney+
- 9:00 a.m. | Bologna vs. Udinese — Disney+
- 9:00 a.m. | Sassuolo vs. Genoa — Disney+
- 12:00 p.m. | Milan vs. Frosinone — Disney+
- 2:45 p.m. | Atalanta vs. Inter de Milan — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, hay tres partidos programados de pronóstico reservado:
- 2:00 p.m. | Rosario Central vs. Gimnasia Mendoza — Disney+
- 5:00 p.m. | River Plate vs. Lanús — Disney+
- 8:00 p.m. | Intituto de Córdoba vs. Huracán — Disney+
Partidos de la Bundesliga HOY
FInaliza la décima fecha del campeonato alemán, hay dos partidos programados:
- 9:30 a.m. | Augsburg vs. Mainz 05— Disney+
- 11:30 a.m. | Werder Bremen vs. Hamburg — Disney+
Este domingo 22 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la definición del Torneo Clausura de Liga 1 y los torneos locales internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas. Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.