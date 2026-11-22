22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes dimensiones se reportó la mañana de este domingo 22 de noviembre en un inmueble situado en el jirón Marañón 590, cerca de la Plaza de Acho, en el Rímac. La emergencia fue alertada a las 7:21 a. m. y motivó el desplazamiento de más de 13 unidades de bomberos, entre vehículos contra incendios, cisternas, equipos de rescate y una ambulancia.

De acuerdo con el registro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incidente fue catalogado como un incendio estructural en una vivienda de material noble. Hasta el momento de los reportes consultados, los hombres de rojo continuaban trabajando para controlar las llamas.

Rejas complicaron el acceso al inmueble

Una de las principales dificultades durante la emergencia fue el ingreso a la edificación. Para superar este obstáculo, los bomberos emplearon moladoras para cortar las rejas que permanecían cerradas y acercarse a la zona afectada. Mientras tanto, parte de las labores se realizaba desde el exterior.

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Vecinos reportaron un negocio de marcos en el predio

El inmueble albergaba viviendas y también funcionaría un negocio dedicado a la elaboración de marcos para cuadros. Los residentes de la zona señalaron que en el lugar habría madera almacenada, un material que podría haber contribuido a la expansión del fuego. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente como causa del siniestro.

La cercanía del establecimiento con la Plaza de Acho también despertó preocupación entre los vecinos. Pese a ello, hasta el momento no se había confirmado que el fuego alcanzara el recinto ni que se produjeran daños en su infraestructura.

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