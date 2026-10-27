Día de Muertos de las mascotas: ¿por qué se cree que los animales fallecidos regresan a casa este 27 de octubre?

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Día de Muertos también tiene un espacio para los animales de compañía que dejaron huella en la vida de sus familias. Cada 27 de octubre, numerosas personas en México preparan ofrendas para recordar a sus mascotas fallecidas, en una fecha que ha ganado popularidad antes de las celebraciones principales del 1 y 2 de noviembre.

¿Por qué se recuerda a las mascotas fallecidas cada 27 de octubre?

Según la tradición popular, durante esta jornada las almas de perros, gatos y otros animales regresan simbólicamente a los hogares donde recibieron cariño y cuidados. La creencia sostiene que las mascotas son las primeras en reencontrarse con sus seres queridos durante esta temporada, por lo que sus familias preparan altares para recibirlas.

Sin embargo, esta conmemoración no tiene un origen ancestral documentado ni una fecha oficial establecida para todo México. Su difusión se ha fortalecido en los últimos años mediante las redes sociales y los medios de comunicación, como parte de una mayor valoración de los animales de compañía dentro de las familias.

De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, una empresa de servicios funerarios para animales propuso en 2019 dedicar el 27 de octubre a recordar a las mascotas fallecidas. Desde entonces, la costumbre ha ganado seguidores y se ha extendido a otros países de América Latina.

La fecha también se relaciona con las distintas jornadas que algunas familias dedican a sus difuntos antes del Día de Muertos. No obstante, el calendario puede variar según las creencias y costumbres de cada comunidad.

Altar para las mascotas fallecidas

¿Qué elementos debe llevar el altar para las mascotas fallecidas?

Las familias que participan en esta tradición suelen preparar un espacio especial en sus viviendas para recordar a los animales que las acompañaron durante su vida. La ofrenda puede colocarse en un rincón donde la mascota acostumbraba descansar o jugar, con objetos que evoquen los momentos compartidos.

Entre los elementos más utilizados figuran las fotografías del animal, sus juguetes favoritos, el collar, recipientes con agua y sus alimentos preferidos. Estos objetos representan simbólicamente el cariño que permanece después de su partida.

Las flores de cempasúchil también ocupan un lugar importante. Sus pétalos se utilizan para formar caminos que, según la creencia popular, orientan a las almas hacia las ofrendas. Asimismo, algunas familias encienden veladoras como símbolo de luz y guía durante el supuesto regreso.

No existe una única manera de preparar estos altares. Mientras algunas personas prefieren instalar una ofrenda exclusiva para sus mascotas, otras incorporan las fotografías y pertenencias de sus animales al altar familiar dedicado a todos sus seres queridos fallecidos. La elección depende de las costumbres de cada hogar y del significado personal que se atribuye a este homenaje.

El 27 de octubre se ha convertido en una fecha significativa para quienes desean recordar a sus mascotas fallecidas y mantener vivo el vínculo afectivo que compartieron con ellas.

Aunque la creencia sobre su regreso pertenece a una tradición popular reciente, los altares representan una forma simbólica de expresar amor, preservar recuerdos y reconocer el lugar que los animales ocupan en la vida familiar.