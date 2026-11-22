22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la continuación de oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano para esta semana.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 50-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde hoy, domingo 22, hasta el viernes 27 de noviembre. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso, por si piensas viajar a una de las regiones costeras que estarán bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas en su reporte de fecha 21 de noviembre, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el oleaje ligero se presentará desde la tarde del domingo 22 de noviembre, variando en dirección hacia el suroeste desde la noche de hoy, incrementando nuevamente a moderado desde la tarde del lunes 23, para regresar a ligero durante la tarde del martes 24 de noviembre.

Para el litoral Centro (zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona), el oleaje de nivel ligero se registrará desde la tarde del domingo 22 y variando de dirección hacia el suroeste desde la noche de hoy, elevándose a nivel moderado desde la mañana del lunes 23, disminuyendo a ligero en la noche del martes 24 de noviembre.

Con referente al litoral Sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), persistirá el oleaje ligero del noroeste y oeste, variando de dirección hacia el suroeste desde la noche del domingo 22, incrementando a moderado desde la mañana del lunes 23, volviendo a ligero durante la noche del martes 24 de noviembre.

Cabe precisar que, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas, según los señalado por la Marina de Guerra.

Aviso Especial de Oleaje N.º 50-26 de la DHN

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.