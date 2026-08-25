MTC oficializa la condonación multas al tránsito y transporte hasta un 90 %: esto es lo que debes de saber

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó este martes 25 de agosto el régimen excepcional de pago de multas impuestas en materia de transporte y tránsito terrestre, permitiendo a los conductores la condonación hasta en un 90 % por un plazo que va desde los 90 a 180 día calendario.

A través del Decreto Supremo N.º 017-2026-MTC publicado en edición extraordinaria en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno cumple con la promesa empeñada a los transportistas, en el marco del paro que en un inicio había sido convocado para hoy, pero que fue dejado sin efecto el pasado sábado 22 de agosto.

(Noticia en desarrollo...)