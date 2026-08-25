Ministro de Cultura, Alberto Beingolea descarta traslado del LUM y plantea revisar su funcionamiento

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El titular de Cultura, Alberto Beingolea, descartó que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) pase a depender del Ministerio de Justicia. El ministro sostuvo que el espacio pertenece al ámbito de su cartera y que no existe una decisión oficial para modificar su admnistración.

Además, explicó que las versiones sobre un eventual traslado corresponden a declaraciones realizadas de manera individual por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. En ese sentido, indicó que no se han establecido coordinaciones entre ambas entidades para concretar un cambio de dependencia.

El LUM retrata testimonios y evidencias de abusos sobre poblaciones vulnerables en época de terrorismo

Descartan cierre del museo

Beingolea también negó que el Ejecutivo contemple cerrar el LUM, aunque reconoció que su gestión considera necesario analizar algunos aspectos relacionados con su funcionamiento. La eventual revisión, precisó, no significaría la desaparición del espacio ni su transferencia a otra institución.

Beingolea manifestó que su sector busca impulsar una visión más amplia dentro de los espacios culturales administrados por el Estado. Por ello, consideró necesario incorporar diferentes perspectivas y sectores de la sociedad en la construcción de contenidos relacionados con la memoria.

Ministro de Cultura negó la posibilidad de traspasar el LUM a la entidad de Justicia

Proponen ampliar perspectivas

El titular de Cultura cuestionó algunos aspectos del enfoque que actualmente mantiene el Lugar de la Memoria y señaló que debería contribuir al diálogo y la reconciliación nacional. A su juicio, el espacio debe promover una mirada que permita acercar posiciones y evitar mayores divisiones entre los ciudadanos.

En esa línea, dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones en su funcionamiento, aunque sin precisar cambios concretos ni un cronograma para aplicarlos. La propuesta estaría orientada a incorporar una representación más amplia de las distintas visiones existentes en el país.

LUM es considerado un lugar innovador para acercar a las nuevas generaciones

De esta manera, Beingolea tomó distancia de la posibilidad de transferir el LUM al Ministerio de Justicia y reafirmó que continuará bajo el sector Cultura. Al mismo tiempo, sostuvo que su funcionamiento puede ser revisado para fortalecer su propósito como espacio de memoria, diálogo e inclusión.