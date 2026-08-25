Puno: PNP detiene a sujeto que trasladaba 34 cajas con dinamita y material explosivo valorizado en más de S/ 500 mil

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la región de Puno, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en flagrancia a un hombre que trasladaba un importante cargamento en un camión que contenía explosivos y dinamita valorizado en más de S/ 500 mil.

Intervienen camión con dinamita y material explosivo

La intervención realizada por la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió retirar de circulación material explosivo que, según las autoridades, podría ser utilizado en actividades vinculadas con la minería ilegal, extorsión y otros delitos relacionados.

Para la realización de este operativo, se tuvo un trabajo conjunto entre el Área de Investigación Criminal Areincri) PNP de Juliaca que actuaron con información proporcionada por personal especializado de la Dirección de Inteligencia (Dirin).

Siguiendo esa línea, la intervención se realizó en la intersección de los jirones Mama Ocllo y San Pedro, donde los efectivos policiales detuvieron un camión que era utilizado para transportar el cargamento valorizado en miles de soles.

🚨 #Puno | ¡POLICÍA FRUSTRA PELIGROSA OPERACIÓN CON EXPLOSIVOS Y CAPTURA A "YERNO" CON S/680 MIL EN MATERIAL Y VEHÍCULO!



La Policía Nacional del Perú, a través de acciones de inteligencia y un operativo ejecutado en Juliaca, logró detener en flagrancia a W. C. Q. (46), alias... pic.twitter.com/9d4Pml3PCy — PNP Noticias (@PNP_Noticias) August 25, 2026

¿En cuánto estaba valorizado el cargamento intervenido en Puno?

Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron una considerable cantidad de material explosivo. En total, fueron incautadas 34 cajas de dinamita, 12 cajas de mecha, tres cajas de detonadores y cinco cajas de fulminantes.

Según la información proporcionada por la PNP, el cargamento tendría un valor aproximado de S/ 580 mil, mientras que el camión intervenido fue valorizado en alrededor de S/ 100 mil.

Identifican al sujeto que trasladaba el material explosivo

El detenido fue identificado como Wilber Condori Quispe, de 46 años, conocido con el alias de "Yerno". Asimismo, el intervenido quedó bajo custodia policial y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de los procedimiento requeridos que permitan determinar su responsabilidad en los hechos del material y actividades delictivas.

Teniendo en cuenta ello, la procedencia del cargamento, su finalidad para la que habría sido adquirido y los posibles vínculos del detenido con organizaciones aún son materia de investigación. Por ello, las autoridades buscan determinar también quiénes estarían detrás del traslado y cuál era el destino final de los bienes incautados.

Finalmente, por medio del operativo realizado por la Policía Nacional del Perú, se pudo realizar la detención de un cargamento que transportaba material explosivo y dinamita valorizado en más de S/ 500 mil. Dicho operativo, aún se encuentra en investigación para dar con los detalles que habrían motivado este traslado registrado en la región de Puno.