Docentes y auxiliares recibirán BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA de S/487 a fines de agosto: esto se sabe

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Docentes y auxiliares recibirán a fines de agosto una bonificación extraordinaria de S/487, según lo establecido por la Ley N.° 32732. Descubre quiénes se verán beneficiados con ese pago por única vez.

Bono extraordinario para más de 400 mil docentes y auxiliares

Una buena noticia surge en el sector educativo en Perú. De acuerdo a lo precisado en la normativa vigente, más de 400 mil docentes y auxiliares de educación recibirán a fines de agosto una bonificación extraordinaria de S/487, otorgado por única vez por el Gobierno, luego de que la ley de crédito suplementario para el Año Fiscal 2026 autorizó la entrega de este beneficio económico.

La medida establecida en el marco de la Ley N.° 32732 demandará una inversión de S/ 211.8 millones, recursos que provendrán del crédito suplementario aprobado por el Congreso. Según la disposición, se autoriza al Ministerio de Educación (Minedu), los gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa (Mindef) y el Ministerio del Interior (Mininter) a realizar el pago durante el presente año.

Asimismo, se precisa que el beneficio de S/487 busca contribuir a la revalorización del trabajo que realizan los docentes y auxiliares de educación de nuestro país.

Bonificación extraordinaria de S/487: ¿quiénes recibirán el pago?

La bonificación no corresponde automáticamente a cualquier persona que haya trabajado como docente o auxiliar. Según la información difundida, el beneficio económico alcanzará a los siguientes trabajadores del sector educativo:

Docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados comprendidos en la Ley de Reforma Magisterial y normas complementarias.

comprendidos en la y normas complementarias. Personal que labora en las unidades ejecutoras de educación de Lima Metropolitana y de los gobiernos regionales.

de educación de Lima Metropolitana y de los gobiernos regionales. Docentes de las instituciones educativas de educación básica administradas por el Mindef y del Mininter.

En ese marco, la Ley N.° 32732 destaca que quienes recibirán esa bonificación extraordinaria deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma, como:

Haber estado registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de los Recursos Humanos del Sector Público al 31 de diciembre de 2024. Contar con registro activo en dicho aplicativo a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, es decir, al 20 de julio de 2026. Mantener un vínculo laboral vigente al momento en que se efectúe el pago de la bonificación extraordinaria de S/487.

Docentes y auxiliares de educación recibirán un bono extraordinario de S/487.

¿Cuándo se pagará la bonificación extraordinaria?

El Minedu informó que el pago de los S/487 se realizará a fines de agosto de 2026 mediante una planilla complementaria, por lo que se trata de un pago extraordinario y separado de la remuneración habitual.

Las encargadas de ejecutar el desembolso serán las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), de acuerdo con las disposiciones establecidas para la implementación de este beneficio.

En conclusión, con la finalidad de fortalecer el desempeño del docente y auxiliar en las aulas, el Gobierno entregará una bonificación extraordinaria de S/487 por única vez, en el marco de la Ley N.° 32732.