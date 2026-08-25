¿Tienes un celular viejo?: Así puedes convertirlo en repetidor WiFi y mejorar tu señal gratis

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tienes un celular guardado en un cajón porque ya no lo utilizas? Antes de descartarlo, puedes convertirlo en una herramienta para mejorar la cobertura de internet en casa. Un teléfono Android antiguo puede funcionar como un punto de acceso secundario y ayudar a llevar la conexión a zonas donde la señal del router principal pierde fuerza.

Dale una segunda vida a tu celular antiguo

La alternativa no requiere comprar un equipo adicional. El procedimiento se puede realizar mediante NetShare, una aplicación disponible gratuitamente en Google Play Store. El celular debe funcionar correctamente, poder conectarse a una red WiFi y tener una batería en condiciones aceptables.

El primer paso consiste en descargar e instalar la aplicación en el smartphone que se utilizará como repetidor. Una vez instalada, se debe abrir NetShare y conectar el teléfono a la red WiFi principal que se desea ampliar.

Luego, desde la propia aplicación, se debe activar la opción "Start WiFi Hotspot". Al hacerlo, el celular comenzará a emitir una nueva señal inalámbrica. La aplicación mostrará un nombre de red (SSID) y una contraseña que permitirán conectar otros dispositivos, como laptops, tablets o teléfonos.

Cuando ya no sea necesario utilizar el celular como repetidor, se puede detener la función mediante la opción "Stop WiFi Hotspot". El proceso permite aprovechar un equipo que estaba en desuso y convertirlo temporalmente en una solución para problemas de cobertura.

Smartphone convertido en repetidor

Dónde colocar el celular para mejorar el WiFi

Sin embargo, instalar la aplicación no es suficiente para garantizar una buena conexión. La ubicación del teléfono que funcionará como repetidor es fundamental para obtener mejores resultados.

Lo recomendable es colocar el celular en un punto intermedio entre el router y el espacio donde la señal es débil. De esta manera, el smartphone todavía recibe una conexión relativamente estable del router y puede redistribuirla hacia la zona que presenta problemas de cobertura.

También es importante evitar obstáculos que puedan dificultar la propagación de las ondas inalámbricas. Paredes gruesas, objetos metálicos, azulejos y otros elementos pueden afectar el alcance de la señal. Por ello, conviene mantener tanto el router como el teléfono en lugares despejados y, de ser posible, elevados.

El propio router también debe estar ubicado estratégicamente. Una posición central dentro de la vivienda puede favorecer una distribución más uniforme de la señal. Asimismo, se recomienda mantenerlo alejado de dispositivos que puedan generar interferencias, como microondas y teléfonos inalámbricos.

Otro aspecto que puede marcar una diferencia es la banda utilizada. La frecuencia de 2,4 GHz suele ofrecer mayor alcance y puede resultar útil cuando existen varios obstáculos o el dispositivo se encuentra lejos del router. En cambio, la banda de 5 GHz puede proporcionar mayores velocidades cuando los equipos están relativamente cerca y existen menos barreras físicas.

Un celular Android antiguo puede dejar de ser un dispositivo olvidado y convertirse en una herramienta útil para ampliar la cobertura del WiFi en casa. Con una aplicación gratuita como NetShare y una ubicación adecuada, es posible aprovechar un equipo que ya se tenía disponible. Aunque no reemplaza necesariamente a un repetidor dedicado o a un sistema mesh, puede ser una solución económica para mejorar la conexión en determinados espacios del hogar.