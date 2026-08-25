Dengue en Perú: ¿Cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlo ante la llegada de El Niño costero?

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus dengue y transmitida por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti. Este insecto puede reproducirse en depósitos de agua utilizados para el consumo humano dentro de las viviendas, por lo que la prevención empieza con la eliminación de posibles criaderos.

En el contexto peruano , la prevención cobra especial importancia ante la posibilidad de que El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria durante el verano 2026-2027. Según la información consultada, el incremento de la temperatura y la ocurrencia de lluvias intensas pueden generar condiciones favorables para que el mosquito transmisor se reproduzca con mayor rapidez.

¿Cómo se transmite el dengue y cuáles son sus síntomas?

El dengue se transmite cuando un mosquito Aedes aegypti pica a una persona que tiene el virus y posteriormente pica a otra persona sana. Por ello, evitar la reproducción del insecto constituye una de las principales medidas para reducir el riesgo de transmisión.

El mosquito es de tamaño mediano y generalmente de color oscuro. Presenta líneas de escamas blancas y plateadas en el cuerpo, mientras que sus patas tienen anillos claros en las articulaciones.

Los síntomas pueden aparecer entre cinco y 15 días después de la picadura. Entre las principales señales se encuentran la fiebre alta, superior a 38 °C, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolor abdominal y dolores musculares y articulares. También puede aparecer una erupción en la piel similar a un sarpullido.

En los casos de dengue hemorrágico pueden presentarse moretones en la piel y sangrado en las mucosas. Por ello, ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, es importante buscar atención médica y evitar la automedicación.

🤒 Si tienes fiebre, dolores de cabeza y de articulaciones, y otros síntomas de #dengue, acude

de inmediato al establecimiento de salud más cercano. 🏥#ActuemosJuntos pic.twitter.com/NOE9HbVxY9 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 31, 2023

¿Qué hacer para evitar el dengue ante El Niño costero?

La prevención debe comenzar dentro y alrededor de las viviendas. El objetivo principal es evitar que el agua se acumule en recipientes que puedan convertirse en criaderos del mosquito.

Entre los objetos que deben revisarse se encuentran cilindros, bidones, tanques, botellas y floreros. También es necesario eliminar objetos que ya no se utilizan y que pueden almacenar agua, como latas, botellas de plástico y llantas en desuso.

La recomendación es no permitir que estos recipientes acumulen agua, debido a que la hembra del Aedes aegypti puede depositar allí sus huevos y continuar con su ciclo de reproducción.

En las zonas donde existe presencia del mosquito transmisor, también es importante colaborar con las autoridades sanitarias. Los vecinos deben permitir el ingreso de personal de salud debidamente identificado para realizar las inspecciones correspondientes y, cuando sea necesario, fumigar los ambientes de la vivienda.

Asimismo, si el personal de salud coloca bolsitas de abate en depósitos de agua, estas deben mantenerse en su lugar. Este producto ayuda a evitar que el mosquito llegue a su etapa adulta y pueda reproducirse.

La prevención adquiere mayor relevancia ante los pronósticos que contemplan una alta posibilidad de un El Niño costero extraordinario durante el verano 2026-2027. El incremento de las temperaturas y las lluvias intensas podrían favorecer la reproducción del Aedes aegypti, por lo que la eliminación de criaderos debe ser una tarea constante.