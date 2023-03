08/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Elizabeth Mendoza, es una joven de 26 años oriunda de Huancayo, que está dejando al Perú en alto tras convertirse en una de las embajadoras más destacadas de Huawei en América Latina. La peruana estudió la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de San Marcos, donde se unió con la marca de tecnología como parte del programa de pasantes de la empresa en Perú.

La historia de Mendoza ha inspirado a muchos peruanos, quienes aspiran a seguir carreras en tecnología y comunicación. Demostró además que gracias a su esfuerzo y dedicación logró llegar lejos, pese a que el campo es sumamente competitivo y demandante.

Esfuerzo y superación

Venciendo los estereotipos, Elizabeth Mendoza continuó con sus sueños hasta alcanzar el éxito, y todo ello gracias al apoyo incondicional de su familia, quienes confiaron plenamente en las capacidades que tenía la joven con su carrera, Ingeniería de Telecomunicaciones.

"En el país se da todavía hay ese estigma de que en las ingenierías hay más chicos que chicas. En el Perú todavía existe el tema del machismo. Felizmente, mi familia siempre me apoyó en todo lo que quería hacer y no en todas las familias pasa eso, es como un estereotipo de qué las mujeres todavía no pueden competir tanto como el hombre, pero en realidad vemos que es diferente porque si en verdad nos proponemos, todos tenemos las mismas capacidades como tal", expresó Mendoza durante el diálogo con Karina Novoa para el programa Informamos y Opinamos.

Elizabeth Mendoza también alentó a otras mujeres a seguir el campo de la tecnología y sobre todo sus sueños. "Yo quisiera que más mujeres se integren y que crean que ellas sí pueden porque yo creo que si todas podemos y no hay que sentirnos menos. El género no importa".

Hoy en día, la joven está trabajando en el área de marketing de Huawei en América Latina. Asimismo, es la encargada de coordinar la comunicación de la marca en diferentes países de la región. Su historia de superación está sirviendo de inspiración para muchos jóvenes peruanos que aspiran a seguir el campo de la tecnología.

Viajó a la Feria Tecnológica de Barcelona

Elizabeth Mendoza viajó hace unos días a Barcelona, España, para ser parte de la Feria Tecnológica más grande del mundo, Mobile World Congress 2023, inaugurado por el Rey Felipe VI. Sin embargo, no lo hizo sola, desde Lima fue acompañada de la rectora de la Decana de América, Jerí Ramón.