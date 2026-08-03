EsSalud otorga subsidio de S/820: descubre si eres beneficiario y el motivo detrás de la medida

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descubre quiénes son beneficiarios del subsidio de EsSalud: pago único y equivalente a S/820. Además, conoce cuál es el motivo detrás de la medida y los requisitos para cobrar ese monto.

Subsidio de S/820: ¿Qué asegurado de EsSalud es beneficiario?

EsSalud no solo ofrece una prestación económica por sepelio que asciende a S/2,070, que permite aliviar la carga financiera de sus asegurados, sino que también otorga un subsidio de S/820. Ese último beneficio económico es dado a las madres afiliadas o cuya pareja esté afiliado al Seguro Social de Salud en Perú.

De acuerdo a los lineamientos de la entidad, el subsidio por lactancia se trata de un pago único que busca cubrir parte de los gastos generados por el nacimiento de sus hijos. Cabe destacar que el subsidio es por cada recién nacido y, en caso, de parto múltiple, el monto se abona por cada niño.

Además, recuerda que la entidad ha dispuesto que este apoyo económico se gestione mediante la modalidad 'Cero Trámites', lo que permite la entrega automática del beneficio tras el registro del nacimiento en los sistemas autorizados.

Subsidio por lactancia 2026: Condiciones para acceder

Para obtener el subsidio por lactancia que otorga EsSalud, debe tener en cuenta algunos requerimientos a cumplir para ser beneficiario:

El establecimiento de salud en que ocurra el nacimiento del bebé tiene la obligación de realizar el registro online del Certificado de Nacido Vivo, después de lo cual la madre podrá generar el pago de su subsidio a través de la web EsSalud (http://ww7.essalud.gob.pe/SmartLactanciaWeb/) accediendo con su número de DNI.

después de lo cual la madre podrá generar el pago de su subsidio a través de la web EsSalud (http://ww7.essalud.gob.pe/SmartLactanciaWeb/) accediendo con su número de DNI. El bebé debe estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec ).

). El asegurado titular debe estar trabajando en la fecha de nacimiento del bebé y haber realizado tres meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos de aportes dentro de los seis meses anteriores al nacimiento.

del bebé y haber realizado tres meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos de anteriores al nacimiento. Se dispone de un plazo de 98 días más seis meses, contando desde la fecha de nacimiento del bebé, para solicitar el beneficio. En caso de parto múltiple, se suman 30 días a este plazo.

Requisitos subsidio por lactancia EsSalud

Además, la madre asegurada deberá adjuntar la siguiente documentación en una agencia de Seguros de EsSalud o en una Oficina de Área de Bienestar Social:

Formulario N.° 1040 correctamente completado y firmado.

DNI original del solicitante.

Formato de política de privacidad para el tratamiento de datos personales, requisito obligatorio cuando se realiza el primer trámite ante EsSalud.

para el tratamiento de datos personales, requisito obligatorio cuando se realiza el primer trámite ante EsSalud. En caso de que el trámite lo realice un tercero, deberá presentar su DNI original, una carta poder simple que lo autorice como representante y una copia de su documento de identidad.

Subsidio por lactancia de EsSalud.

Lactancia Cero Trámites: ¿Dónde consultar?

El pago del subsidio por lactancia a través de la modalidad cero trámites, se origina en los establecimientos de EsSalud, hospitales de MINSA, Clínicas Particulares y hospitales de las Fuerzas Armadas que cuentan con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea.

Si cumples con las condiciones y requisitos podrás consultar los resultados en el siguiente ENLACE. De no aprobarse el pago por esta modalidad, deberá realizar su trámite a través de la plataforma VIVA, o en las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) más cercana a su domicilio.

Recuerda que el abono de las prestaciones económicas de EsSalud se realizará directamente en las cuentas de los bancos BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank o Banco de la Nación.

Así que recuerda que el subsidio por lactancia de S/820 que EsSalud paga a la madre por el nacimiento de su bebé. Conoce los requisitos y condiciones para cobrar el monto sin inconvenientes.