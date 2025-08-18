Alianza Lima aclara si Paolo Guerrero y Hernán Barcos seguirán en el 2026

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Franco Navarro Manday, reciente gerente deportivo de Alianza Lima, aclaró si Paolo Guerrero y Hernán Barcos seguirán en el 2026. El dirigente blanquiazul apuntó que su rendimiento es clave para la evaluación, aunque todavía no hay una postura definitiva sobre su continuidad.

Alianza aclara futuro de Guerrero y Barcos

El hincha de Alianza Lima puede ilusionarse. Franco Navarro Mandayo, reciente gerente deportivo del club blanquiazul, aseguró que Paolo Guerrero y Hernán Barcos están considerados dentro de la planificación para la temporada 2026.

"Paolo y Hernán, personalmente, y es el sentir del club, nos encantaría que se queden a vivir en la Alianza . Son dos ídolos del club, les tengo el máximo cariño y respeto y admiración, como deportistas y como personas", reveló Navarro Mandayo en conversación con El Comercio.

Si bien dejó claro que todavía no se ha iniciado una negociación formal con los futbolistas, también enfatizó que las conversaciones llegarán. "Seguramente llegará una conversación con ellos, pero estamos felices con el rendimiento ", agregó.

La competencia, explicó, ha sido una de las claves del éxito de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. "Ambos, es una competencia sana, fin de semana, fin de semana, hacen goles, compiten a nivel local, a nivel internacional", destacó el dirigente.

Precisamente por eso, más allá del nombre y el cariño de la hinchada, el club valora la "cantidad de goles" que continúa produciendo esta dupla de ataque. "Ojalá se puedan quedar con nosotros mucho tiempo más" , finalizó Navarro Mandayo.

Alianza Lima vs U. Católica

Recordemos que hace unos días, Alianza Lima consiguió un triunfo clave en casa frente a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Fue un 2-0 con doblete de Alan Cantero que le permite llegar con ventaja a la revancha, que se jugará en Quito, donde los 'norteños' buscarán la remontada. El duelo de vuelta está programado para el miércoles 20 de agosto, a las 19:30 (hora peruana), en el Estadio Atahualpa.

La transmisión, tal como ocurrió en la ida, irá por ESPN y también se podrá ver vía streaming en Disney+. Además, el encuentro contará con relato y comentarios por la señal de Exitosa, para que no te pierdas ni un solo detalle del partido.

