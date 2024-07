¡Funciona Yape!: Banco de Crédito anunció que el sistema digital se está restableciendo de forma progresiva

Desde tempranas horas de la mañana, la atención del Banco de crédito del Perú, en sus plataformas digitales, cajeros y Yape han presentado fallas a nivel nacional. Durante varias horas, el sistema de esta entidad bancaria estuvo inoperativa en distintos puntos del país, por lo que los usuarios no pudieron realizar correctamente sus trámites.

Sin embargo, hace algunas horas de hoy martes 30 de julio, BCP anunció que se están restableciendo los servicios vía internet, que incluyen a la billetera digital y plataformas en línea, como la banca móvil.

A través de sus redes sociales, el banco indicó que los usuarios ya pueden utilizar todos sus servicios digitales. Esto ocurre tras una serie de comunicados que la entidad fue compartiendo para mantener informados a sus clientes y beneficiarios, quienes se encuentran aún ante la expectativa por las fallas del día de hoy.

Cabe resaltar que, el Banco de Crédito afirmó que algunas operaciones como "pagos de servicios y transferencias bancarias se restablecerán de forma progresiva, por lo que habría que esperar hasta que el sistema funcione por completo.

A raíz de ello, la entidad anunció que su atención presencial contaría con una extensión en el horario. De esta manera, las agencias atendieron hasta las 7 de la noche. En esa línea, indicó que cualquier trámite que debía realizarse con urgencia para hoy, podrán realizarse de forma digital mañana miércoles 31 de julio.

"Si el pago de tu tarjeta vence hoy, y no has podido pagar por las intermitencias de nuestra app, no te preocupes, podrás hacerlo el día de mañana. Cualquier gasto asociado al pago atrasado será exonerado o reembolsado", manifestó.