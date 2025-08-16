Elecciones generales 2026: JNE anuncia acciones ante "tachas maliciosas" contra partidos y alianzas políticas

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció respecto a la denuncia realizada por parte de partidos y alianzas políticas ante presuntas tachas maliciosas en los procedimientos de inscripción de alianzas electorales. Según precisaron, se adoptarán acciones legales para garantizar la transparencia de las próximas elecciones generales del 2026.

Anuncian acciones legales

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo electoral brindó detalles de las medidas que se realizarán ante dichas acusaciones. Al respecto, indicaron que interpondrán denuncias ante la Fiscalía de la Nación, con la finalidad de frenar actos ilícitos que podrían afectar la participación democrática.

"Frente a la denuncia de diversas organizaciones políticas sobre la presentación de presuntas tachas maliciosas, el JNE ha dispuesto acciones concretas orientadas a garantizar la legalidad, la transparencia y la buena fe en los procesos", precisaron en la publicación este sábado, 16 de julio.

De tal modo, se conoció que el JNE ha dispuesto acciones concretas orientadas a garantizar la legalidad, la transparencia y la buena fe en el proceso electoral, en el que participarán diversas organizaciones políticas que denunciaron presuntas tachas maliciosas presentadas para frustrar las inscripciones de alianzas electorales.

En tal sentido, el organismo reiteró que ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Procuraduría de la institución la denuncia contra un "ciudadano que, de manera reiterada", habría actuado con fines ilícitos y extorsivos al interponer tachas en procesos de inscripción.

Hacen llamado a partidos políticos

Al respecto, hicieron un llamado a todas las organizaciones políticas, con la finalidad que denuncien hechos como el referido, sin demora; ello para que se interpongan las acciones legales pertinentes y se eviten actos maliciosos e ilícitos que puedan entorpecer el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

Cabe mencionar que, el JNE recordó que sus magistrados han emitido jurisprudencia sobre la aplicación del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para que su dirección nacional esté facultada y obligada a evaluar la "improcedencia liminar" de las tachas que tengan evidentes prácticas dolosas aún sin convocar a una audiencia.

"Esta medida busca cerrar el paso a conductas ilícitas y preservar la equidad en el proceso de inscripción de organizaciones políticas", señalaron en su comunicado.

De esta manera, el JNE se pronunció respecto a la denuncia realizada por parte de organizaciones políticas ante presuntas tachas maliciosas en los procedimientos de inscripción de alianzas electorales. Según precisaron, se adoptarán acciones legales ante el Ministerio Público.