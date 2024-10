Gremio de transportistas descarta nuevo paro para el 3 de octubre: "Lo haremos oficial"

La ola de extorsión que invade Lima ha golpeado especialmente al gremio de transportistas quienes hasta han perdido la vida por negarse a pagar los cupos que exigen las mafias que hoy reinan en la capital. Por ello, este sector realizó un paro general el pasado jueves 26 de septiembre generando un caos en los miles de ciudadanos.

Su paralización exigía mayor seguridad en sus integrantes luego de las reiteradas denuncias que se han dado a lo largo de toda la ciudad. Incluso, amenazaron con convocar a otro paro programado para este jueves 3 de octubre, pero esta vez sería a nivel nacional.

Por suerte, el presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, conversó esta mañana con el programa 'Buenos Días Perú' descartando esta nueva paralización luego de haber llegado a un acuerdo con todos sus sectores.

Sin embargo, este puso la condición de que el gobierno de Dina Boluarte debe derogar la ley de crimen organizando que ha generado polémica en los últimos días. Valeriano aseguró que esta norma no hace más que beneficiar a la criminalidad y deja desamparado a todos los ciudadanos. De no discutirse nuevamente este dictamen, su gremio volverá a convocar a un paro general.

"No hay paro. Se acordó de forma unánime en la reunión de las bases que no va a haber paro. Primero, se exigirá al gobierno que derogue la Ley 32108; de no hacerlo, recién iremos al paro nacional", indicó.