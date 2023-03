"Hoy corre el riesgo de que la ciudad de Piura se inunde", alerta alcalde Gabriel Madrid

27/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una entrevista para Exitosa, el alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid, indicó que la capital de dicha región podría sufrir una serie de inundaciones; dado que se ha reportado que las precipitaciones persistirán de manera intensa hasta fin de mes.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, Madrid aseguró que es importante que se tome en cuenta el anuncio del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi), en colocar en nivel 5 a algunos departamentos. Asimismo, sostuvo que en el 2017, se desbordó el río Piura 3500 metros cúbicos de agua; sin embargo, apuntó que este año únicamente se necesitaría menos de 2 mil.

Alertan riesgo de inundación de Piura

El alcalde del lugar, Gabriel Madrid pidió a la autoridades a proporcionar los elementos necesarios para reducir los daños.

"Se debe hacer una descolmatación en áreas claves del río para que pueda correr, porque en el año 2017 con 3500 metros cúbicos de agua por segundo, se desbordó el río. Ahora, corre riesgo que la ciudad se inunde con menos de 2 mil metros cúbicos", declaró en nuestro medio.

Criticó gestiones anteriores

Por otra parte, el burgomaestre señaló que las gestiones anteriores no velaron por la realización de obras para evitar los estragos de una posible salida del afluente; aseverando que no buscaron darle una salida al mar durante estos años y que las defensas ribereñas no fueron preparadas.

"No se han hecho las cosas fundamentales para controlar el manejo integral del río y las cuencas hídricas de Piura. Se han hecho cualquier cosa como colegios o pistas, menos lo fundamental, como no darle una salida al mar, colmatarse y no se han elaborado las defensas ribereñas, son casos fundamentales", expresó.

Trabajo con Senamhi

En esa línea, Madrid señaló que ya se han puesto a disposición de las medidas a tomar para contrarrestar su impacto, empero, exhortó a la autoridades y expertos de la entidad a viajar y constatar el panorama de las lluvias, que tendrá una condición de intensa a extrema, según los últimos reportes.

"Ellos ya han tomado el contacto y les hemos comentado cuales son las necesidades. En este momento, al estar en nivel 5, en este tema puntual, ellos ya tienen que tomar la decisión. Debemos hacerlo ya y es importante que estén acá", concluyó.

Alerta en el norte

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicaron que durante una sesión extraordinaria virtual se acordó la declaratoria de estado de emergencia nacional nivel 5 en Tumbes, Piura y Lambayeque por desastre de gran magnitud a consecuencia de las lluvias intensas.

De esta manera, el alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid, exhortó el apoyo a las autoridades para mitigar el impacto de una supuesta inundación.