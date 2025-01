Janet Barboza luce RENOVADA tras publicar fotos de su CAMBIO DE LOOK: "Alegría en el presente"

¡Totalmente renovada! Janet Barboza compartió en redes sociales parte de lo que fue su cambio de look. La popular 'Rulitos' se animó a mostrar el proceso que tuvo para lucir radiante este 2025, a pocos días de que retorne a su programa matutino de televisión.

A través de sus cuentas oficiales, la conductora de 'América Hoy' publicó un peculiar video, en donde evidenció el paso a paso de lo que fue el tratamiento estético para su cabello. Caracterizada por sus ´rizos, Janet decidió que este año quería lucir otro tipo de peinado, por lo que acudió a uno de sus famosos salones spa.

"Quiero arrancar este año 2025 totalmente renovada, con cambio de look. Me gustaría verme algo diferente a lo que venía utilizando. Mi cabello no recibe tinte desde hace tres meses, y es por eso que las raíces ya se ven enormes", mencionó Barboza.

En el clip, se aprecia cómo le colocan el tinte, y realizan los procedimientos adecuados para impregnar el nuevo color que luciría su cabellera. Momentos después, ella le dijo adiós a sus clásicos ruleros para mover un cabello totalmente lacio. Incluso, se animó a modelar ante la cámara, dejando en claro que está satisfecha por el resultado.

Janet Barboza se alista para retornar a la pantalla chica este lunes 27 de enero. Cabe destacar que, en dicho programa, la 'Rulitos' celebró su cumpleaños número cincuenta, el cual se llevó a cabo el pasado 18 de julio de 2024. En una edición especial, los presentadores Ethel Pozo, Brunella Horna y Edson 'Giselo' Dávila llenaron de elogios a la exconductora de 'La Movida'.

Luego de anunciarla, Janet fue recibida por un grupo de cadetes, quienes realizaron el tradicional cruce de espadas mientras ella se desplazaba para saludar al público televidente.

"Compañeros, qué sorpresa tan maravillosa. De verdad muchas gracias. No me imaginé que me iban a esperar con cadetes. Nunca en mi vida he tenido cadetes en ninguna fiesta", afirmó emocionada.